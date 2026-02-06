Asesinaron a un jubilado de 70 años y la autopsia reveló la brutalidad con la que actuaron

asesinato hombre 70 años

“Las lesiones descriptas son compatibles con mecanismos de agresión múltiple y evidencian signos de lucha y/o defensa”, indicaron los expertos en el estudio. De acuerdo con las conclusiones médicas, la causa de muerte fue una anoxia tisular derivada de la herida de arma blanca en el cuello. Cocozza habría intentado resistirse al asalto al sorprender a los intrusos dentro de su vivienda.

La investigación está a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, quien trabaja junto a la Policía Bonaerense y el municipio en el análisis de las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los prófugos. Uno de los cómplices ya fue identificado, de apellido M., con antecedentes por el robo de una escalera. En tanto, familiares de la tercera sospechosa, una joven de 23 años, la entregaron en el barrio La Cava. Fue identificada como Tatiata Giménez. Mientras el tercer sospechoso apresado en el lugar fue identificado como Luciano Ezequiel Pérez.

Antecedentes recientes en la zona

El crimen de Cocozza se suma a otros hechos de extrema violencia ocurridos en San Isidro y localidades cercanas. A fines de octubre del año pasado, María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, fue asesinada durante un asalto en su casa de Acassuso. Su sobrina la encontró atada a una silla y con manchas de sangre producto de los golpes. Por ese caso hay cinco detenidos, acusados de integrar la denominada “Banda del Millón”.

El 30 de noviembre de 2024, otro jubilado, de 86 años, fue víctima de una violenta entradera en su vivienda de Acassuso, donde al menos cuatro delincuentes lo torturaron durante horas.

También se investiga la vinculación de esa organización con el asesinato de Jorge De Marco, ocurrido en marzo de 2024, bajo una modalidad similar. Entre las víctimas atribuidas a la misma banda figuran, además, el periodista Baby Etchecopar y un hermano del intendente Ramón Lanús.