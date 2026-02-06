En vivo Radio La Red
Economía
Donald Trump
decreto
ACUERDO COMERCIAL CON ARGENTINA

Trump firmó el decreto que amplía en 80.000 toneladas el cupo de importación de carne argentina

La Casa Blanca elevó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales el límite para las exportaciones de carne vacuna desde la Argentina.

La resolución se conoció a solo 24 horas de la firma del acuerdo de comercio e inversiones entre ambos países. Según explicó la Casa Blanca, el incremento del cupo busca reforzar la oferta de carne, especialmente de carne molida, dentro del esquema arancelario vigente, tras analizar informes técnicos del Departamento de Agricultura. El objetivo declarado es garantizar el acceso de los consumidores a alimentos a precios más accesibles.

El entendimiento bilateral difundido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos precisa que la ampliación del cupo regirá durante el año en curso y forma parte de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo firmado esta semana entre Washington y Buenos Aires.

milei trump

La orden ejecutiva también detalla cómo se distribuirán las 80.000 toneladas adicionales que se suman al cupo histórico. El volumen será habilitado de manera progresiva a lo largo del año, mediante un sistema de asignación por orden de presentación de solicitudes y dividido en cuatro tramos trimestrales. El primero comenzará a mediados de febrero y se extenderá hasta fines de marzo, mientras que los siguientes abarcarán los períodos de abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre. Todo el adicional quedará reservado exclusivamente para exportaciones argentinas.

El canciller Pablo Quirno destacó la medida como uno de los principales logros del acuerdo alcanzado con la administración estadounidense.

En Estados Unidos, la mayor apertura a la carne argentina fue uno de los puntos más sensibles del diálogo bilateral. Trump ya había anticipado esta posibilidad el año pasado, lo que provocó entonces el rechazo de asociaciones de productores y referentes del sector ganadero, resistencia que volvió a manifestarse tras la firma del decreto.

Desde la Casa Blanca insistieron en que la decisión apunta a aliviar el impacto del aumento de precios en el mercado interno. En diciembre, el valor promedio de la carne alcanzó los 6,68 dólares por libra, el nivel más alto desde que el Departamento de Trabajo comenzó a relevar la serie, en 1984, de acuerdo con datos de la Reserva Federal.

La Cancillería argentina estimó que la ampliación del cupo podría derivar en un incremento de hasta 800 millones de dólares en las exportaciones de carne vacuna. No obstante, la medida volvió a reactivar las críticas de sectores ganaderos estadounidenses, que cuestionan una mayor apertura a las importaciones.

