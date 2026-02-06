En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
San Lorenzo
EN SANTA FE

Milei encabezará el acto por la Batalla de San Lorenzo donde hará entrega del sable corvo de San Martín

El Presidente participará este sábado en Santa Fe de la conmemoración por los 213 años del combate de San Lorenzo, en una ceremonia en la que entregará el sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Milei encabezará el acto por la Batalla de San Lorenzo donde hará entrega del sable corvo de San Martín
Leé también "Una victoria para Milei": el análisis del New York Times sobre el acuerdo entre la Argentina y EE.UU.
El acuerdo entre la Argentina y los EE.UU. según el New York Times (Foto: Presidencia).

El combate se cumplió el martes 3 de febrero, pero el Gobierno nacional resolvió concentrar la conmemoración oficial el sábado a las 19 en la ciudad de San Lorenzo, escenario del único enfrentamiento militar que San Martín comandó en territorio argentino durante las guerras de la independencia.

milei entrega de sables

La presencia del jefe de Estado fue confirmada por la Casa Rosada y por el gobierno provincial. El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente local Leonardo Raimundo también participarán del acto, que desde el entorno presidencial describen como un evento con fuerte impronta del Ejecutivo nacional.

El eje de la ceremonia será la entrega del sable corvo al Regimiento de Granaderos, una medida que desató una fuerte polémica y derivó en la renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar, quien se desempeñaba como directora del Museo Histórico Nacional. Su salida se concretó luego de la publicación del decreto presidencial en el Boletín Oficial.

La disputa judicial por el sable

Mientras el Gobierno avanza con la organización del acto, descendientes de Manuela Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas y heredera del arma según la voluntad de San Martín, presentaron una acción judicial para frenar el traslado.

La familia solicitó una medida cautelar de no innovar para impedir que el sable sea retirado del Museo Histórico Nacional, donde permanece desde 1897. En el planteo, sostienen que la decisión oficial desconoce la voluntad de los donantes originales y cuestionan la legalidad del decreto.

La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la jueza Alejandra Petrella, quien deberá resolver antes del sábado si hace lugar o no al pedido. En caso de conceder la cautelar, el traslado quedaría suspendido.

El conflicto se originó tras la firma del Decreto 81/2026, que derogó una norma de 2015 que establecía al Museo Histórico Nacional como depositario definitivo del sable. La nueva disposición dispuso que la pieza pase a estar bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

Desde el Gobierno justificaron el cambio al señalar que busca restituir el contexto histórico del arma y mejorar sus condiciones de preservación y seguridad. También remarcaron que el sable constituye uno de los símbolos centrales de la soberanía nacional y del proceso independentista.

Según el Ejecutivo, la custodia por parte del Regimiento de Granaderos se ajusta al legado del Libertador y garantiza un resguardo institucional acorde a la relevancia histórica del objeto.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei San Lorenzo Presidente Santa Fe
Notas relacionadas
Importante confirmación de Milei y Pettovello: ANSES pagará un bono de $ 100.000
Milei viaja a Santa Fe para la entrega del sable corvo de San Martín a los Granaderos
El Gobierno da a conocer los detalles del inédito acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar