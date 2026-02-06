En vivo Radio La Red
ACCIDENTE EN PINAMAR

El desesperado reclamo de la familia de Bastian a la obra social tras su mejoría

Bastian necesita ser derivado a un centro especializado en neurología y la familia solicitó la intervención del IOMA para que empiece cuanto antes la rehabilitación.

Nuevos detalles del estado de Bastian. 

La familia realizó un pedido formal al IOMA para que autorice el traslado. Bettiana, abuela del chico, explicó en declaraciones televisivas que la obra social debe dar el visto bueno para la derivación. “Es todo neurológico, necesita rehabilitación para volver a caminar, a mover sus manitos”, sostuvo.

El pedido de IOMA

En ese marco, la mujer difundió un mensaje dirigido al titular de la obra social bonaerense. “Sr. Presidente de IOMA, me comunico con carácter de urgencia para solicitar su intervención inmediata a fin de agilizar el traslado sanitario del paciente Bastian Jerez”, escribió en un posteo.

el-pedido-de-la-familia-de-bastian-tras-despertar-del-coma-foto-facebook-bettiana-delfina-NTKYUXWU4VHURMGVW3RDMZ5RIY

“El nene requiere derivación y atención especializada sin demoras”, agregó, y remarcó que “la situación es delicada y el tiempo resulta determinante para su evolución”. En el mismo mensaje, apeló al “compromiso y sensibilidad” de las autoridades para que el traslado se autorice lo antes posible.

Desde el sistema sanitario bonaerense señalaron a TN que el procedimiento de autorización contempla distintos pasos, tanto administrativos como médicos. Entre ellos, se debe constatar que el centro de destino cuente con la infraestructura necesaria para recibir al paciente y, una vez confirmado, se evalúan las condiciones del traslado.

La madre contó en redes sociales que Bastian despertó

La recuperación de Bastian generó una fuerte conmoción en su entorno. Su madre, Macarena Collantes, contó cómo fue el momento en el que despertó. “Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos”, expresó.

“Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, continuó en otro tramo del mensaje. Y cerró: “Sigamos pidiendo por Basti, gracias a todos”.

El nene se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde ya fue sometido a siete intervenciones quirúrgicas.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba junto a su familia impactó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Los conductores de ambos vehículos quedaron imputados en la causa y se inhabilitaron sus licencias de conducir. Mientras el padre de Bastian, Maximiliano Jerez, también quedó bajo investigación por llevar al meno en el UTV sin cinturón de seguridad.

