A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Aclaración potente

Sabrina Rojas le respondió de forma lapidaria a la China Suárez tras acusarla de coquetear con Icardi

Sabrina Rojas se tomó unos minutos en su último programa como conductora de SQP para responderle directamente a la China Suárez, quien insinuó que ella habría intentado concretar un encuentro con Mauro Icardi a la salida de un boliche.

6 feb 2026, 22:35
Sabrina Rojas le respondió de forma lapidaria a la China Suárez tras acusarla de coquetear con Icardi
Sabrina Rojas le respondió de forma lapidaria a la China Suárez tras acusarla de coquetear con Icardi

Sabrina Rojas le respondió de forma lapidaria a la China Suárez tras acusarla de coquetear con Icardi

La tenía guardada. Sabrina Rojas acumuló indignación y aprovechó unos minutos de su última conducción en SQP (América TV) para responderle a la China Suárez, luego de que la acusara de intentar conquistar a Mauro Icardi.

La actriz apuntó contra algunas famosas y acusó encriptadamente a ella de coquetear con su pareja en un boliche. “ Nos pasó en Tequila, el boliche al que íbamos mucho. Dos o tres que estaban siempre ahí: yo estaba con Mauro y empezaba el perreo, la mirada; venía un amigo y le decía ‘che, dice tal que se quiere ir con vos después de acá ’", sostuvo sin revelar el nombre.

Leé también

Sabrina Rojas relató cómo vivió el difícil momento con Luciano Castro cuando eran pareja: "Estaba rota"

Sabrina Rojas relató cómo vivió el difícil momento con Luciano Castro cuando eran pareja: “Estaba rota

La ex de Benjamín Vicuña sembró la semilla de un escándalo y por eso se maximizaron las averiguaciones, por lo cual se descubrió una declaración de Sabrina: “Estaba en un boliche y lo vi todo el tiempo raro. Todo el tiempo solo. La manada te va llevando y yo quedé al lado suyo ”.

A partir de esta revelación de la conductora, este 6 de febrero, le habló directamente a Suárez para aclarar si alguna vez se le insinuó a Icardi. "Le voy a responder a la China porque anda diciendo que me quise levantar a Mauro Icardi. Lo único que me faltaba". Y cerró con una frase concluyente: "¡Dios!".

A pesar de confesar que se topó con el delantero del Galatasaray en la célebre disco de Costanera Norte, Rojas infirió que jamás se le insinuó.

Embed

Qué reveló Sabrina Rojas sobre su crisis con Luciano Castro

En medio de la reciente separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, volvió a tomar fuerza el testimonio de Sabrina Rojas sobre los momentos más difíciles que atravesó durante su relación con el actor. Antes de ponerle punto final a la historia en 2021, la conductora vivió etapas de profunda crisis que, según contó, la marcaron emocionalmente.

Al frente de SQP (América TV), Rojas abrió su corazón y habló sin rodeos sobre lo que significó transitar esa ruptura bajo la mirada pública. Explicó cómo intentó sostenerse frente a las cámaras mientras, puertas adentro, lidiaba con un desgaste personal muy fuerte.

"Olvidarte de vos, que esa persona te quite tanta energía, que tal vez es lo que me pasó a mí", comenzó analizando. Y remarcó: "Si yo fuese una mala ex hablo con otra contundencia, digo otra cosa, siempre trato de hacerlo liviano y reírme".

También evocó uno de los episodios más recordados: su presencia en Intrusos cuando decidió respaldar a Castro tras la difusión de imágenes íntimas del actor, en un momento especialmente delicado para ambos.

"No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota, ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota. Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, que eran una locura y a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”, confesó, dejando en evidencia la fortaleza que intentó mostrar en medio del dolor.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Sabrina Rojas China Suárez Mauro Icardi

Lo más visto