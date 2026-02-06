Sabrina Rojas le respondió de forma lapidaria a la China Suárez tras acusarla de coquetear con Icardi

A pesar de confesar que se topó con el delantero del Galatasaray en la célebre disco de Costanera Norte, Rojas infirió que jamás se le insinuó.

Qué reveló Sabrina Rojas sobre su crisis con Luciano Castro

En medio de la reciente separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, volvió a tomar fuerza el testimonio de Sabrina Rojas sobre los momentos más difíciles que atravesó durante su relación con el actor. Antes de ponerle punto final a la historia en 2021, la conductora vivió etapas de profunda crisis que, según contó, la marcaron emocionalmente.

Al frente de SQP (América TV), Rojas abrió su corazón y habló sin rodeos sobre lo que significó transitar esa ruptura bajo la mirada pública. Explicó cómo intentó sostenerse frente a las cámaras mientras, puertas adentro, lidiaba con un desgaste personal muy fuerte.

"Olvidarte de vos, que esa persona te quite tanta energía, que tal vez es lo que me pasó a mí", comenzó analizando. Y remarcó: "Si yo fuese una mala ex hablo con otra contundencia, digo otra cosa, siempre trato de hacerlo liviano y reírme".

También evocó uno de los episodios más recordados: su presencia en Intrusos cuando decidió respaldar a Castro tras la difusión de imágenes íntimas del actor, en un momento especialmente delicado para ambos.

"No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota, ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota. Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, que eran una locura y a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”, confesó, dejando en evidencia la fortaleza que intentó mostrar en medio del dolor.