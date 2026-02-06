La profunda tristeza de Mirtha Legrand por no ver a Jimena Monteverde en su mesa: "Tengo ganas de..."
Mirtha Legrand se habría mostrado visiblemente molesta con la producción al enterarse de que Jimena Monteverde no continuaría en el programa de El Trece. La noticia, que la habría tomado por sorpresa, provocó una firme reacción por parte de la conductora.
Parece que la felicidad que Mirtha Legrand vivió durante las últimas semanas, al salir al aire desde Mar del Plata —ciudad que ama y donde siempre se siente como en casa—, se vio opacada poco después de su regreso. Apenas volvió a Buenos Aires, comenzó a circular el rumor de que Jimena Monteverde, la cocinera a la que le tiene especial cariño, no continuaría en La Noche de Mirtha (El Trece) por decisión de la producción.
Este viernes 6 de febrero, en plena jornada de grabaciones, el rumor se confirmó y la situación habría sido aún más sensible. Al sentarse a la mesa, Mirtha notó la ausencia de Monteverde a su lado, con quien había construido una complicidad entrañable y una dinámica de confianza que se fortaleció con el paso del tiempo. Esto la habría enojado y le habría provocado una profunda tristeza, incluso hasta las lágrimas.
En SQP (América TV) revelaron cómo se habría vivido ese particular momento en los estudios de grabación y dieron detalles del clima que se respiraba puertas adentro. Además, el programa logró recoger el testimonio de Pía Shaw, una de las invitadas de este sábado 7 de febrero, quien aportó su mirada sobre lo ocurrido.
"Recordemos que Jimena Monteverde se tenía que bajar del programa de Mirtha y Juana, porque ella tiene su programa", introdujo Sabrina Rojas.
Martín Salwe aportó detalles de lo que habría ocurrido, según fuentes: “Se grabó el programa y salió perfecto. Mirtha estuvo con muchos ánimos, realmente salió de 10. Pero en un momento determinado notó la ausencia de Jimena. Ella no estaba al tanto de la situación, no le habían avisado. En esta oportunidad, la comida estuvo a cargo del equipo de producción gastronómica y, cuando se sentó a la mesa, el plato ya estaba servido”.
"Se grabó con la locución de la locutora y a Mirtha no le gustó. Hay cosas que sí le gustaron, que vio y se impactó. Me dijeron que a Mirtha le faltó Jimena Monteverde", explicó acerca de la indignación de la Chiqui.
Cómo reaccionó Mirtha Legrand
En una nota que SQP (América TV) le realizó a Pía Shaw, la periodista dio detalles de cómo se vivió ese particular momento de desconcierto de Mirtha Legrand al ver que no estaba Jimena Monteverde.
"Se terminó enterando acá. No le cayó bien. Cambia la dinámica de lo que vienen viendo. Arranca el programa con el plato ya servido en la mesa, Mónica le hace entrega al plato con una voz en off de la locutora que explica que estábamos comiendo. Ahí le mandó un beso a Jimena y dijo 'tengo ganas de llorar'".
Además, explicó que están en tratativas para reincorporarla y no sufrir la pérdida: "El equipo de trabajo de Jimena hizo la comida. Tienen ganas y esperanza de que lo puedan solucionar. Estaba ok para que lo pueda hacer con Juana, porque este —la grabación de Mirtha Legrand— es el horario en que se graba el vivo de Jimena. Con Juana sí lo podría hacer, porque llega bien"
"La sentí muy dolida por que no esté Jimena. Mirtha necesita tener a la misma gente alrededor", concluyó sobre el dolor de la Chiqui y la confianza que la cocinera se ganó con el paso de los años.