En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Justicia
liberación
EXCLUSIVO A24

La Justicia brasileña dispuso la liberación de la turista argentina acusada de racismo

La Justicia de Río de Janeiro ordenó la excarcelación de la turista argentina, que había sido detenida tras una denuncia por racismo. Se aguarda que se concrete su liberación.

La Justicia brasileña dispuso la liberación de la turista argentina acusada de racismo
Leé también La contundente decisión que tomó la Justicia brasileña con la turista argentina acusada de racismo
la contundente decision que tomo la justicia brasilena con la turista argentina acusada de racismo

El expediente está bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro,

La información fue brindada por la cronista Noelia Rubenbach de A24, quien se encuentra en Brasil con la cobertura del caso y dio la información en exclusiva.

Embed

Si bien todavía falta que el trámite se concrete y que se determine si la argentina debe seguir utilizando la tobillera electrónica que tenía y si puede volver a Argentina. El abogado del Consulado argentino en Brasil, Ezequiel Groisman, fue quien encabezó las negociaciones para que se produzca su liberación.

Según el abogado, es probable que Páez continúe con la tobillera y tenga que permanecer en Brasil, al menos, por el momento. "Nosotros pedimos la revocación de la prisión para medidas cautelares, el juez definió y estamos aguardando el trámite de la Justicia", indicó Groisman en declaraciones a A24.

"Estamos haciendo lo posible a nivel jurídico", indicó el abogado y remarcó que "estamos al inicio del proceso, estamos colaborando con la Justicia".

En contraparte, la fiscalía que lleva adelante la investigación había pedido que la joven argentina sea detenida en un penal, al sostener que había riesgo de fuga e intimidación a testigos.

El angustiante video de TikTok

Luego de que ayer la argentina fuera notificada por la Justicia brasileña de que se le había dictado la prisión preventiva, la letrada de 29 años publicó un video en su cuenta de TikTok en el que manifestó su angustia por la situación que atraviesa. “Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, expresó.

En la grabación, Páez aseguró que siempre colaboró con la investigación y cuestionó el fundamento de la medida. “Recibí la notificación de que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, afirmó.

Embed

El hecho se produjo cuando la joven se encontraba con un grupo de amigas y mantuvo una discusión con el personal del bar al momento de pagar la cuenta. Según la acusación, durante el intercambio realizó gestos simulando un mono y profirió expresiones ofensivas hacia los trabajadores, consideradas como racistas.

La abogada reconoció que su comportamiento fue inapropiado, aunque sostuvo que reaccionó tras sentirse agredida por empleados del local, quienes —según su versión— se burlaban de ella y sus acompañantes mientras "se agarraban los genitales".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Justicia liberación Turista Argentina Racismo Noticias A24
Notas relacionadas
El angustiante descargo por TikTok de la turista argentina detenida en Brasil: "Estoy desesperada"
La Justicia brasileña dispuso la liberación de la turista argentina acusada de racismo
La dura decisión que tomó la Justicia sobre el uso de 4x4 y UTV en "La Frontera" de Pinamar

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar