Liberaron al ladrón detenido por vecinos en Rosario: las insólitas medidas que le impuso el juez

Pero no solo eso, sino que además le impuso una serie de insólitas medidas: fijar domicilio; presentarse semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial; no acercarse a la zona de Catamarca y España, donde ocurrió el hecho; no salir de Rosario; no portar armas y -tal vez un poco redundante- no cometer nuevos delitos.

Robó un auto en pleno centro de Rosario y los vecinos lo redujeron a trompadas

El hecho fue registrado por un testigo con un celular. En las imágenes se puede ver cuando el ladrón sorprende al dueño de un vehículo que había bajado en un negocio, en Catamarca y Presidente Roca.

De acuerdo con el medio rosario3.com, fueron dos hermanos quienes lo persiguieron y finalmente lo alcanzaron en Urquiza y Oroño.

Acorralado, el ladrón bajó del vehículo e intentó escapar caminando, pero fue atrapado por vecinos entre insultos y patadas, y quedó retenido hasta que llegó la policía.

El conductor del utilitario robado, identificado como Gerardo, explicó que el ladrón lo había empujado antes de subirse al auto y que en medio de la desesperación aparecieron el conductor de un Chevrolet Corsa y su hermana.

En la esquina de Urquiza y Oroño, el semáforo en rojo y la oportuna reacción de otra mujer que circulaba en auto con su beba, fueron clave.

La conductora le cruzó el vehículo para colaborar y al ladrón no le quedó otra que bajarse e intentar, en vano, escapar a pie, según el sitio Vía Szeta.

Los vecinos lo atraparon y finalmente los policías se lo llevaron. Afortunadamente, la víctima recuperó rápidamente su vehículo de trabajo.