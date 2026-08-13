En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pitty La Numeróloga
chats
Devoto

Los chats de Pitty con la víctima de femicidio: "Quiero que estés..."

La numeróloga compartió una conversación que había mantenido con la víctima. En uno de esos intercambios, Romina le escribió una frase que adquirió otra dimensión después del crimen.

Banner Seguinos en google DESK
Los chats de Pitty con la víctima de femicidio. (Foto: archivo)

Los chats de Pitty con la víctima de femicidio. (Foto: archivo)

La numeróloga Verónica Assad, conocida popularmente como Pitty, habló sobre el crimen de Romina María de los Ángeles Calvo, la mujer asesinada en Villa Devoto, y reveló que mantenía un vínculo laboral con la víctima. Además, mostró uno de los últimos mensajes que recibió de ella antes de su muerte.

Leé también Giro crucial en el femicidio de Agostina Vega: por qué detuvieron a los inquilinos
Una pericia clave en la casa de Barrelier desmintió a los inquilinos y terminaron detenido. (Foto: archivo)

En diálogo con A24, Pitty contó que conocía a Romina desde hacía tiempo, aunque aseguró que desconocía los detalles de su situación familiar y que nunca había recibido de parte de ella una señal de alerta sobre lo que ocurría en su entorno.

La numeróloga compartió una conversación que había mantenido con la víctima. En uno de esos intercambios, Romina le escribió una frase que adquirió otra dimensión después del crimen: “Quiero que estés orgullosa de mí”.

Romina conoció a Pitty a través de sus cursos y talleres de numerología. Con el paso del tiempo, el vínculo profesional se hizo más estrecho y la mujer comenzó a trabajar en uno de los locales vinculados a la numeróloga. Según relató Assad, la vícitma se había convertido en una de sus mejores vendedoras y tenía proyectos para seguir creciendo laboralmente, incluso, planeaba avanzar con un nuevo emprendimiento en el barrio.

En otra conversación que Pitty conservaba, Romina le había contado con entusiasmo los resultados que estaba obteniendo en el negocio. “Estoy feliz, Pi, lo logré. Me costó, pero al fin pude llegar. Treinta y cinco personas atendí”, le escribió la mujer.

La numeróloga explicó que había decidido desprenderse de sus negocios dedicados a la venta de velas mientras atravesaba un problema de salud. En ese contexto, Romina manifestó su intención de quedarse con uno de los establecimientos. “Romina vino a comprarme el local, pero ella no tenía plata ni herramientas y su situación crediticia era muy negativa”, relató Assad, pero, a pesar de esas dificultades, continuó vinculada al comercio y quedó al frente de uno de los locales.

Los chats relevantes. (Foto: captura)

Los chats relevantes. (Foto: captura)

Pitty aseguró que desconocía la situación familiar de Romina

Durante su conversación con A24, Assad remarcó que Romina nunca le había hablado sobre problemas dentro de su familia y aseguró que desconocía por completo la situación que atravesaba. “Jamás me contó su historia, porque yo no lo hubiese dejado escapar, dijo que su marido la apoyaba”, expresó la numeróloga.

Además, señaló que tampoco había advertido indicios que le permitieran conocer lo que ocurría en la intimidad de la víctima: “Más allá de la violencia física, quizá había una cuestión de control y Romina no te hablaba nada”.

Assad recordó que había conocido tanto a Romina como a su hijo de 21 años a través de los talleres de numerología. Los describió como personas de perfil muy bajo que buscaban mantenerse cerca de las actividades que ella realizaba.

En pocas palabras

  • Pitty la numeróloga: Reveló detalles sobre su vínculo laboral con Romina Calvo, víctima de femicidio en Devoto.
  • Últimos mensajes: Compartió frases de la víctima como "Quiero que estés orgullosa de mí" y "Treinta y cinco personas atendí".
  • Desconocimiento de la situación: Aseguró que Romina nunca le contó sobre problemas familiares ni dio señales de alerta.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pitty La Numeróloga chats Femicidio
Notas relacionadas
"Me quiere...": qué decía la escalofriante carta del femicidio que conmociona a Villa Devoto
Exclusivo A24: quién es "Pitty", la famosa que el asesino nombró en su carta tras el femicidio
"Gritos y portazos": qué declaró el vecino de Facundo Moyano sobre el episodio con Candela Arizaga

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar