Los chats de Pitty con la víctima de femicidio: "Quiero que estés..."

En otra conversación que Pitty conservaba, Romina le había contado con entusiasmo los resultados que estaba obteniendo en el negocio. “Estoy feliz, Pi, lo logré. Me costó, pero al fin pude llegar. Treinta y cinco personas atendí”, le escribió la mujer.

La numeróloga explicó que había decidido desprenderse de sus negocios dedicados a la venta de velas mientras atravesaba un problema de salud. En ese contexto, Romina manifestó su intención de quedarse con uno de los establecimientos. “Romina vino a comprarme el local, pero ella no tenía plata ni herramientas y su situación crediticia era muy negativa”, relató Assad, pero, a pesar de esas dificultades, continuó vinculada al comercio y quedó al frente de uno de los locales.

Los chats relevantes. (Foto: captura)

Pitty aseguró que desconocía la situación familiar de Romina

Durante su conversación con A24, Assad remarcó que Romina nunca le había hablado sobre problemas dentro de su familia y aseguró que desconocía por completo la situación que atravesaba. “Jamás me contó su historia, porque yo no lo hubiese dejado escapar, dijo que su marido la apoyaba”, expresó la numeróloga.

Además, señaló que tampoco había advertido indicios que le permitieran conocer lo que ocurría en la intimidad de la víctima: “Más allá de la violencia física, quizá había una cuestión de control y Romina no te hablaba nada”.

Assad recordó que había conocido tanto a Romina como a su hijo de 21 años a través de los talleres de numerología. Los describió como personas de perfil muy bajo que buscaban mantenerse cerca de las actividades que ella realizaba.