Exclusivo A24: Pitty, la numeróloga, reveló por qué su nombre aparece en la carta del femicida de Devoto

Quién era Romina, la mujer que Pitty ayudó a convertirse en emprendedora

Pitty explicó que había conocido a Romina cuando la mujer se acercó interesada en comprar una franquicia de su marca de velas y esencias. Sin embargo, su situación económica no le permitía acceder a un crédito para concretar la compra.

“Ella vino a muchos cursos míos y talleres míos y después, cuando se enteró de que yo estaba vendiendo las franquicias, vino interesada a comprarse una”, contó.

Como no podía afrontar la inversión inicial, Pitty decidió darle una oportunidad para que se hiciera cargo de uno de los locales. Primero trabajó bajo supervisión y, según relató, rápidamente demostró sus condiciones. “No podíamos creer lo limpia que era, lo buena persona que era, lo que le gustaba”, recordó.

Con el tiempo, Romina comenzó a hacerse cargo del negocio y, según Pitty, su proyecto creció hasta el punto de que llegó a señar un segundo local. “Hace un mes señó otro local porque iba por su segundo local”, contó.

Incluso, Pitty recordó una conversación que mantuvieron cuando Romina decidió avanzar con el nuevo emprendimiento. “Yo le dije: ‘¿Y tu marido te apoya?’. Me dijo: ‘Mi marido me apoya en todo. Me dijo que le dé para adelante’”.

El contrato del nuevo local, según relató Pitty, estaba a nombre del marido de Romina.

El último mensaje y una frase que ahora cobra otra dimensión

Pitty también contó que Romina mantenía un contacto frecuente con ella por cuestiones vinculadas al negocio y que la mujer le agradecía constantemente por la oportunidad que le había dado. “Te voy a mandar los screens de pantalla de la semana pasada, diciéndome: ‘Gracias, me cambiaste la vida’”, relató durante la entrevista.

La empresaria recordó además que Romina estaba muy entusiasmada con el crecimiento de su negocio y que incluso la había llamado el sábado anterior al crimen. “Era tanta la pasión que tenía por lo que estaba haciendo, tan contenta estaba, que el sábado me llamó”, contó.

Pitty explicó que ese día no pudo atenderla inmediatamente porque había enterrado a su hermano. Más tarde, cuando finalmente respondió, Romina le habló sobre el negocio. “Le dije: ‘¿Qué pasó, Romy?’”, recordó.

Una de las cuestiones que más impactaron a Pitty después del femicidio fue descubrir que Romina nunca le había contado que atravesara una situación de violencia con su marido. “Yo la vida de ella personal no la conozco”, aclaró. Según explicó, Romina pasaba largas jornadas trabajando en el local y el vínculo entre ambas estaba principalmente relacionado con el emprendimiento.

Pitty aseguró que, durante los meses en los que compartieron actividades, nunca detectó una señal que le hiciera pensar que Romina estaba en peligro. “Ella me decía: ‘Él me apoya’”, sostuvo.

Incluso recordó que, cuando conversaron sobre la posibilidad de abrir el segundo local, Romina le aseguró que su marido estaba de acuerdo con el proyecto. “Yo nunca pensé que había atrás de todo esto, todo esto”, expresó, todavía conmocionada por lo ocurrido.

“Estoy a disposición de esos chicos”

Después de conocer el femicidio, Pitty aseguró que mantiene contacto y que está dispuesta a colaborar con la familia y con la Justicia en todo lo que sea necesario. “Yo estoy a disposición de la Justicia y estoy a disposición de esos chicos. Lo que necesiten”, afirmó.

La empresaria también contó que el crimen tuvo un fuerte impacto entre las demás mujeres que trabajan con ella y que se convirtieron en dueñas de sus propios locales.

“No tengo paz”, repitió Pitty durante la entrevista con A24. Y cerró con una reflexión atravesada por la conmoción: “No lo puedo creer”.