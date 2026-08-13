Exclusivo A24: quién es "Pitty", la famosa que el asesino nombró en su carta tras el femicidio

Según pudo confirmar A24, la mujer a la que Walter se refiere en el escrito es Pitty, la numeróloga, una figura conocida públicamente que tenía vínculo con Romina.

La mención aparece cuando el acusado intenta explicar, desde su perspectiva, el conflicto que atravesaba con su pareja. En la carta, sostuvo que había trabajado durante años por ella y sus hijos y afirmó que Pitty había influido en la personalidad de Romina y en su decisión de alejarse de él.

“Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”, dicen las primeras líneas de la carta que dejó Walter.

El escrito también contiene referencias a cuestiones económicas, propiedades y negocios que el hombre vinculó con su situación familiar.

Sin embargo, la aparición de su nombre en la carta no implica que Pitty tenga responsabilidad en el femicidio. Se trata de una acusación realizada por el propio Walter en un escrito que ahora forma parte de la investigación.

El ahora detenido también mencionó una propiedad en Devoto y deudas que, según su versión, había generado Romina, la víctima. “No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar”, afirmó.

“Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me re ca..., la puta madre”, escribió Walter antes de cerrar el texto con una frase que adquiere una dimensión todavía más dramática tras lo ocurrido: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre”.

Pitty habló con A24: “No tengo paz, no puedo creer que mi nombre esté en una carta de un femicida”

Tras enterarse de que Walter la había mencionado en la carta que dejó antes de escapar, Pitty habló en exclusiva con A24 y contó cómo conoció a Romina y cuál era el vínculo que mantenían. La numeróloga aseguró que la víctima nunca le manifestó que tuviera problemas con su pareja ni que estuviera pensando en separarse.

“No tengo paz. Es terrible esto”, expresó Pitty al comenzar la entrevista. Según relató, había conocido a Romina cuando la mujer se acercó interesada en adquirir una de sus franquicias, vinculadas a la venta de velas, esencias y otros productos.

La numeróloga destacó especialmente el desempeño de Romina y aseguró que se había convertido en una de las personas que mejor trabajaba dentro del negocio.

“Era una persona espectacular”, sostuvo Pitty, quien contó que la mujer había comenzado a desarrollar su propio proyecto y que incluso, un mes antes del femicidio, había señado otro local en la calle Beiró para abrir una segunda franquicia.

Según su relato, Romina estaba entusiasmada con ese nuevo emprendimiento. Incluso, cuando Pitty le preguntó si contaba con el respaldo de su marido para afrontar el nuevo proyecto, la mujer le respondió que Walter la apoyaba y que le había dicho que siguiera adelante.

El llamado que alertó sobre el femicidio

La investigación comenzó después del desesperado llamado del hijo de la pareja al 911. El joven contó que estaba durmiendo cuando su hermana de 8 años lo despertó. Según su relato, la niña le dijo: “Despertate que papá mató a mamá”. El joven se levantó y encontró a su madre desvanecida. Inmediatamente pidió ayuda.

Antes del crimen, una panadera que trabaja en un comercio lindero a la vivienda había escuchado una fuerte discusión entre la pareja y gritos que provenían del interior de la casa. Entre las expresiones que alcanzó a escuchar hubo una frase particularmente violenta: “¿Qué hacés, hijo de puta?”.

Femicidio en Villa Devoto: "Escuché un grito"

Walter fue localizado poco después, a unos 200 metros de la escena. Tenía una herida cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó bajo custodia.

La causa está a cargo del Juzgado N° 62, mientras los investigadores buscan determinar cómo se desencadenó la discusión y qué ocurrió dentro de la vivienda antes del asesinato.