Aumento de la AUH de ANSES en agosto 2026: cuánto se cobra

Monto cobrado en mano (80%): la titular percibe directamente $120.689,52 netos de bolsillo por cada hijo.

Monto retenido (20%): el organismo reserva $30.172,38 mensuales por cada menor, suma acumulada que se libera en un único pago anual tras la presentación de la Libreta de la AUH con los controles médicos y escolares.

¿Cómo se complementa la AUH con los montos de la Tarjeta Alimentar este mes?

El haber actualizado por movilidad se liquida en la misma fecha de cobro junto con las partidas de la Tarjeta Alimentar, subsidio estatal que se deposita de oficio a los hogares con menores de hasta 14 años inclusive:

AUH con un hijo: cobra $120.689,52 de asignación más $72.250 de Alimentar, sumando un total de $192.939,52 netos.

AUH con dos hijos: cobra $241.379,04 de asignación más $113.299 de Alimentar, sumando $354.678,04 netos.

AUH con tres hijos: cobra $362.068,56 de asignación más $149.425 de Alimentar, alcanzando $511.493,56 netos de bolsillo.

¿Quiénes cobran el extra del Plan Mil Días junto con el aumento de la AUH?

Las titulares de la AUH que tienen a su cargo niños de hasta 3 años de edad inclusive reciben de manera automática el pago del Complemento Leche del Plan Mil Días.

Este adicional también se actualizó por movilidad en agosto de 2026 y asciende a $56.897 por cada menor en la primera infancia. La suma se acredita en la misma caja de ahorro sin necesidad de realizar trámites presenciales o virtuales.

Fechas de cobro: días de pago del aumento de la AUH en agosto de 2026

El calendario oficial de acreditaciones bancarias de la ANSES se despliega de la siguiente manera según la terminación del DNI: