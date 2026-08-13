La fuerte respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara tras el pedido de suspender el vínculo con sus hijas

Cuál fue el pedido de Wanda Nara contra Mauro Icardi

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar un capítulo luego de que Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, realizara una serie de pedidos vinculados con la situación de las dos hijas que tienen en común.

La presentación fue expuesta en DDM (América TV) por la periodista Tatiana Schapiro, quien detalló los principales puntos del documento y explicó que el planteo estaría relacionado con el conflicto que se generó alrededor de la documentación necesaria para el viaje de las menores.

En el escrito, la representación de la mediática sostiene que determinadas situaciones habrían afectado emocionalmente a las niñas y reclama la intervención de la Justicia. “Vengo a solicitar con carácter urgente y con carácter cautelar la adopción de medidas de protección respecto de las niñas ante la conducta desplegada por su progenitor, Mauro Icardi ”, leyó Schapiro.

Según explicó la periodista, la presentación apunta a establecer medidas de resguardo para las menores a partir de los hechos denunciados por la mediática. En ese sentido, el documento plantea: “Dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial”.

Schapiro aclaró que el planteo de Rosenfeld estaría vinculado específicamente con el episodio relacionado con los pasaportes. A partir de allí, la abogada solicitó una serie de medidas que incluyen modificaciones en el régimen de cuidado y evaluaciones profesionales para Icardi: “Solicito cuidado exclusivo de las niñas a favor de su madre, suspensión cautelar de la responsabilidad parental del señor Icardi, realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al progenitor ”.

Entre los puntos más fuertes de la presentación aparece también el pedido de restringir temporalmente la comunicación entre el futbolista y sus hijas, hasta que existan conclusiones sobre lo ocurrido.

“Suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores ”, recalcó Schapiro, quien luego resumió la gravedad del planteo con una contundente frase: “Esto es tremendo”.

La presentación también incluye un pedido de capacitación para el exjugador en materia de violencia familiar y de género. En ese sentido, la abogada planteó: “Se intima al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género ”.

Por último, el documento expone la interpretación de la representación de Wanda sobre lo ocurrido con las menores y sostiene que la situación habría excedido un conflicto entre adultos: “La conducta del progenitor excede una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación del viaje, comunicándose con las menores, diciéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional”.