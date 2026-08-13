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"Gritos y portazos": qué declaró el vecino de Facundo Moyano sobre el episodio con Candela Arizaga

El hombre declaró ante la Policía de la Ciudad y ubicó el episodio cerca de las 5 de la madrugada del 4 de agosto. También prestó declaración una empleada doméstica que trabaja en el departamento del dirigente sindical desde hace cinco años.

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La investigación judicial sobre el episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga incorporó nuevos testimonios. (Foto: archivo)

La investigación judicial sobre el episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga incorporó nuevos testimonios. (Foto: archivo)

La investigación judicial sobre el episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga incorporó nuevos testimonios que aportan detalles sobre lo ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el departamento del dirigente sindical. Moyano permanece imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Leé también Caso Facundo Moyano: la contundente declaración del policía que encontró a Candela Arizaga pidiendo auxilio
Facundo Moyano aseguró que el policía que intervino en el episodio ocurrido en Belgrano mintió en su declaración. (Foto: archivo)

Uno de los relatos corresponde a un hombre que vive en el mismo edificio y que declaró haber percibido movimientos y gritos provenientes del departamento alrededor de las 5. Según manifestó, escuchó “gritos de una voz femenina, corridas y portazos” y, después, una voz masculina que decía: “Por favor, cálmate, basta, tranquilizate”.

Uno de los relatos corresponde a un hombre que vive en el mismo edificio y que declaró haber escuchado una voz masculina que decía: “Por favor, cálmate, basta, tranquilizate”. (Foto: archivo)

Uno de los relatos corresponde a un hombre que vive en el mismo edificio y que declaró haber escuchado una voz masculina que decía: “Por favor, cálmate, basta, tranquilizate”. (Foto: archivo)

El relato del vecino sobre lo ocurrido

El testigo estimó que la situación se prolongó durante unos diez minutos antes de que se instalara el silencio en el lugar. También describió que los gritos de la mujer “aparentaban ser de una persona que se encontraba en crisis”, aunque aclaró que no alcanzó a escuchar expresiones que considerara amenazantes.

El hombre explicó que varias horas después pudo asociar lo que había oído con el episodio que trascendió públicamente. Cerca de las 8.30, según su declaración, un amigo le escribió para comentarle que estaba viendo noticias relacionadas con lo sucedido en el edificio.

A partir de las 8.50, además, comenzó a recibir mensajes en el grupo de vecinos sobre el hecho, junto con fotografías de medios periodísticos. En ese intercambio, afirmó que “en ningún momento enviaron mensajes refiriendo que habían escuchado algún tipo de amenazas” y sostuvo que tampoco recibió quejas de otros vecinos vinculadas con el departamento de Moyano.

Qué declaró la empleada doméstica

La otra declaración fue realizada por una mujer que trabaja en la vivienda desde hace aproximadamente cinco años y que conoce a Moyano desde hace unos doce. También señaló que conoce a Arizaga desde hace varios meses y explicó que la joven no permanecía de manera continua en el domicilio, sino que algunos días se quedaba y otros no.

La empleada relató que el 4 de agosto llegó al edificio y se encontró con efectivos policiales. De acuerdo con su testimonio, los agentes subieron hasta el piso 21 para realizar un allanamiento y le solicitaron ayuda para poder ingresar al departamento.

Durante el interrogatorio, también le preguntaron si tenía conocimiento de situaciones previas de violencia dentro de la vivienda. La mujer respondió que no y agregó que el departamento no tenía cámaras de seguridad.

La causa continúa en investigación

Los dos testimonios fueron incorporados a las actuaciones judiciales iniciadas luego del episodio que derivó en la detención e imputación de Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

La investigación está en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, que durante este jueves continúa con la recepción de declaraciones testimoniales para determinar qué ocurrió durante la madrugada del 4 de agosto.

En pocas palabras

  • Nuevos testimonios: Declaraciones de un vecino y una empleada doméstica sobre el episodio entre Facundo Moyano y Candela Arizaga.
  • Investigación en curso: Moyano permanece imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
  • Detalles del suceso: El vecino escuchó gritos y portazos, mientras que la empleada confirmó la ausencia de cámaras de seguridad en el departamento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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