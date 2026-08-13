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AMOR EN EL AIRE

El fogoso video de Luz Tito de Gran Hermano junto a Tato Algorta en la playa

Luz Tito compartió un nuevo video de su escapada al Caribe junto a su novio, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

13 ago 2026, 18:03
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El fogoso video de Luz Tito de Gran Hermano junto a Tato Algorta en la playa

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El fogoso video de Luz Tito de Gran Hermano junto a Tato Algorta en la playa

El fogoso video de Luz Tito de Gran Hermano junto a Tato Algorta en la playa

Esta semana, Luz Tito y Tato Algorta confirmaron su noviazgo con un romántico video en República Dominicana, el destino que eligieron para disfrutar a pleno de su amor. Los ex Gran Hermano ya habían compartido en simultáneo una primera publicación en Instagram para blanquear la relación, y desde entonces no dejaron de mostrarse juntos y enamorados durante su viaje al Caribe.

Lo nuevo es que ahora Tito compartió otro video, donde se la ve en bikini mientras su novio corre para perseguirla por la playa, en una escena cargada de complicidad y buena onda entre ambos. El clip generó una ola de comentarios entre sus seguidores, que celebraron el buen momento que atraviesa la pareja.

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Está claro que Luz y Tato están disfrutando muchísimo de esta etapa y muestran su felicidad con libertad en las redes sociales, sin ningún tipo de reparo a la hora de exhibir la conexión que los une desde que blanquearon el romance.

¿Que dijo Luz Tito cuando se separó del Pestañas?

A principios de junio empezaron a sonar fuerte las versiones de amorío entre Luz Tito y Tato Algorta tras confirmarse la separación de la jujeña y El Pestañas, el español con quien estuvo en pareja durante tres años.

Luz contó que la ruptura se había dado meses atrás y en los mejores términos: "Fue re lindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada", relató, y aseguró que la decisión de blanquearlo ahora fue "definitivo" porque ya está disfrutando de su nuevo presente.

En paralelo, sus propias compañeras del streaming notaron la cercanía con Tato tras pasar juntos un fin de semana entero, mientras que él ya había aclarado meses antes, al circular unas fotos de ambos en una fiesta electrónica, que simplemente eran amigos.

     

 

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