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"Me quiere...": qué decía la escalofriante carta del femicidio que conmociona a Villa Devoto

El hombre, de 56 años, está acusado de asesinar a puñaladas a su pareja durante una discusión. Fue encontrado herido a 200 metros de la vivienda y quedó detenido. El documento ya forma parte del expediente judicial.

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Me quiere fuera de la casa: qué decía la escalofriante carta del caso que conmociona a Villa Devoto (Foto: captura)

"Me quiere fuera de la casa": qué decía la escalofriante carta del caso que conmociona a Villa Devoto (Foto: captura)

“Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”. Así comienza la carta que dejó el hombre de 56 años acusado del femicidio de su pareja en Villa Devoto. El texto, que ya forma parte de la investigación judicial, contiene referencias a la relación, a la situación económica familiar y a un conflicto por una propiedad.

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El escrito fue encontrado después del crimen y es ahora uno de los elementos que deberá analizar la Justicia para reconstruir qué ocurrió durante la madrugada.

Qué decía la carta que dejó el acusado

En el texto, el hombre expresó su malestar por la situación que atravesaba y planteó su propia versión del conflicto familiar. “Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos, esta ‘Pity’ le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa”, escribió.

Más adelante, hizo referencia a una propiedad ubicada en Villa Devoto y sostuvo que había destinado dinero a esa vivienda. “No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar”, afirmó en la carta.

El hombre también manifestó su enojo por la situación sentimental que, según su relato, atravesaba la pareja. “Ahora quiere vivir la vida sin mí”, escribió.

El texto termina con una frase que, luego de lo ocurrido, adquiere especial relevancia para la investigación: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre”.

La carta y la investigación por el femicidio de Villa Devoto

La carta será uno de los elementos que deberá evaluar la Justicia para establecer qué ocurrió antes y durante el episodio que terminó con la muerte de la mujer.

Según la información disponible hasta el momento, no existían denuncias previas por violencia de género contra el acusado.

La investigación busca determinar cómo comenzó la discusión entre la pareja, qué sucedió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con el ataque.

El crimen ocurrió durante una discusión

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la Avenida Lope de Vega, en Villa Devoto.

Según la reconstrucción policial, durante la madrugada se produjo una fuerte discusión entre la pareja. Una mujer que trabaja en una panadería ubicada junto al domicilio declaró que escuchó los gritos provenientes del interior de la casa. También habría escuchado una frase durante la pelea.

Minutos después, alrededor de las 6.50, un llamado al 911 alertó a la Policía sobre lo ocurrido. Quien se comunicó fue el hijo de la pareja, de 21 años. Según relató, estaba durmiendo cuando su hermana menor, de ocho años, lo despertó y le contó lo sucedido.

El joven encontró a su madre desvanecida y pidió ayuda. Cuando los efectivos policiales y una ambulancia del SAME llegaron a la vivienda, los médicos constataron que la mujer estaba muerta. Presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

El acusado fue encontrado herido

Después del crimen, los investigadores comenzaron a buscar al hombre. Finalmente, fue localizado a unos 200 metros de la vivienda. Tenía una herida cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica.

La Justicia deberá determinar ahora cómo se produjo el ataque y qué ocurrió inmediatamente después. La causa quedó a cargo del Juzgado N° 62, Secretaría N° 79, del doctor Juan Pablo Petrecca.

La carta, junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente, será analizada para reconstruir las circunstancias del femicidio ocurrido en Villa Devoto.

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