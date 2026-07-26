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Los desgarradores mensajes para despedir a la policía que murió frente a una comisaría en La Matanza

Familiares y amigos expresaron su dolor en las redes sociales tras la muerte de la oficial. La mujer falleció luego de un dramático episodio ocurrido frente a una dependencia policial.

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Los desgarradores mensajes para despedir a la policía que murió frente a una comisaría en La Matanza

Los desgarradores mensajes para despedir a la policía que murió frente a una comisaría en La Matanza

La muerte de Leila Salomé Sosa, la oficial de la Policía de la Ciudad que falleció tras un dramático episodio ocurrido frente a una comisaría de La Matanza, provocó una profunda conmoción entre sus familiares y amigos. En las horas posteriores al hecho, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, recuerdos y palabras de dolor dedicadas a la joven.

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Una policía se suicidó en una comisaría mientras su ex novio la denunciaba por violencia. (Foto: Google)

Los emotivos mensajes de despedida

Una de las publicaciones que más repercusión tuvo fue la de una mujer que recordó a Sosa con un sentido mensaje en Facebook. "Descansa en paz. Ya estás con Alan, falto yo. Te quiero, Leila. Siempre será esa loquita hermosa".

En el mismo texto agregó una referencia a un familiar fallecido de la oficial:"Andá con tu hermanito, pero espero que cuando vaya no me agarren almohadazos como lo hacían. Cuidalo".

Otra allegada también manifestó su tristeza por lo ocurrido y escribió:"Leila, ¿qué hiciste, corazón? Toda una vida por delante. QEPD. Mis pésames a la familia Sosa".

Cómo ocurrió el hecho

El episodio se registró frente a la comisaría San Carlos, ubicada sobre la calle Bedoya al 3400, en el partido bonaerense de La Matanza.

De acuerdo con fuentes policiales, la mujer llegó hasta la dependencia luego de que su expareja, de 27 años, se presentara junto a sus padres para denunciarla por presuntos daños a dos vehículos.

Mientras el hombre declaraba ante el personal policial, Sosa permaneció algunos minutos en la vereda aguardando ser atendida.

Poco después, cuando la entrevista aún continuaba, se escuchó una detonación. Los efectivos salieron de inmediato y encontraron a la oficial con una grave herida provocada por un disparo efectuado con su arma reglamentaria.

Una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospital Paroissien, aunque ingresó al centro de salud sin vida.

La investigación y los incidentes posteriores

En la escena del hecho, los investigadores secuestraron la pistola reglamentaria Pietro Beretta utilizada en el episodio y realizaron las pericias ordenadas por la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, que interviene para reconstruir las circunstancias del caso.

Tras conocerse la muerte de la oficial, familiares de Sosa llegaron hasta la comisaría y protagonizaron momentos de tensión. Al advertir la presencia del denunciante, arrojaron piedras contra el edificio, lo que provocó la rotura de algunos vidrios.

La causa fue caratulada como "suicidio" y continúa bajo la órbita de la Justicia de La Matanza.

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