Los desgarradores mensajes para despedir a la policía que murió frente a una comisaría en La Matanza

Cómo ocurrió el hecho

El episodio se registró frente a la comisaría San Carlos, ubicada sobre la calle Bedoya al 3400, en el partido bonaerense de La Matanza.

De acuerdo con fuentes policiales, la mujer llegó hasta la dependencia luego de que su expareja, de 27 años, se presentara junto a sus padres para denunciarla por presuntos daños a dos vehículos.

Mientras el hombre declaraba ante el personal policial, Sosa permaneció algunos minutos en la vereda aguardando ser atendida.

Poco después, cuando la entrevista aún continuaba, se escuchó una detonación. Los efectivos salieron de inmediato y encontraron a la oficial con una grave herida provocada por un disparo efectuado con su arma reglamentaria.

Una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospital Paroissien, aunque ingresó al centro de salud sin vida.

La investigación y los incidentes posteriores

En la escena del hecho, los investigadores secuestraron la pistola reglamentaria Pietro Beretta utilizada en el episodio y realizaron las pericias ordenadas por la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, que interviene para reconstruir las circunstancias del caso.

Tras conocerse la muerte de la oficial, familiares de Sosa llegaron hasta la comisaría y protagonizaron momentos de tensión. Al advertir la presencia del denunciante, arrojaron piedras contra el edificio, lo que provocó la rotura de algunos vidrios.

La causa fue caratulada como "suicidio" y continúa bajo la órbita de la Justicia de La Matanza.