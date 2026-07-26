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Atentado en una marcha del Orgullo en Berlín: el principal sospechoso murió mientras era buscado por la Policía

El joven de 21 años era buscado por el atropello que dejó un muerto y 29 heridos. La Policía lo localizó este domingo y el operativo terminó de manera trágica.

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Atentado en una marcha del Orgullo en Berlín: el principal sospechoso murió mientras era buscado por la Policía

El hombre señalado como autor del ataque durante la Marcha del Orgullo LGTBI en Berlín murió este domingo luego de un enfrentamiento con la Policía alemana. Se trata de Abdul Ballout, un joven de 21 años que era intensamente buscado desde el sábado por el atropello masivo que dejó un muerto y 29 personas heridas en el centro de la capital.

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La operación se llevó a cabo en Spandau, un distrito ubicado en las afueras de Berlín. Según informaron las autoridades, los agentes localizaron al sospechoso durante la tarde y, al intentar detenerlo, este avanzó contra los efectivos con un arma blanca. Los policías respondieron con disparos y el joven murió pese a los intentos de reanimación.

Tenía antecedentes y había intentado unirse al Estado Islámico

Tras conocerse su identidad, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Apelación de Berlín difundieron parte de su historial judicial.

Ballout, de origen libanés, había intentado viajar a Siria en 2025 con el objetivo de incorporarse al grupo yihadista Estado Islámico (EI), aunque fue detenido en el Líbano antes de llegar a destino. Después de cumplir una condena en ese país, fue deportado a Alemania, donde volvió a ser arrestado.

En mayo de este año recibió una condena de un año y diez meses de prisión por preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado. Durante ese proceso, la Justicia consideró acreditado que buscaba integrarse a la organización terrorista.

Además, registraba antecedentes por lesiones y robo con violencia cometidos años atrás.

Cómo fue el atentado en Berlín

El ataque ocurrió el sábado por la noche, cuando una camioneta blanca embistió a un grupo de personas que participaban de las actividades por el Día del Orgullo LGTBI en las inmediaciones del parque Tiergarten, muy cerca de la Puerta de Brandeburgo.

Después de recorrer varios metros, el vehículo terminó impactando contra un árbol. De acuerdo con la investigación, una o más personas abandonaron la camioneta tras el choque y escaparon.

Los servicios de emergencia confirmaron la muerte de una persona y, horas más tarde, elevaron a 29 el número de heridos, de los cuales tres permanecen en estado crítico. Además, varias víctimas presentaban lesiones provocadas por arma blanca, un elemento que también forma parte de la investigación.

La investigación sigue abierta

Aunque el principal sospechoso murió durante el operativo policial, las autoridades continúan trabajando para determinar si actuó solo o si contó con apoyo de otras personas.

Los peritos también analizan el vehículo utilizado en el ataque y las pruebas recolectadas en la escena para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y establecer el móvil del atentado.

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