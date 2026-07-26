Atentado en una marcha del Orgullo en Berlín: el principal sospechoso murió mientras era buscado por la Policía

En mayo de este año recibió una condena de un año y diez meses de prisión por preparar un acto grave de violencia contra la seguridad del Estado. Durante ese proceso, la Justicia consideró acreditado que buscaba integrarse a la organización terrorista.

Además, registraba antecedentes por lesiones y robo con violencia cometidos años atrás.

Cómo fue el atentado en Berlín

El ataque ocurrió el sábado por la noche, cuando una camioneta blanca embistió a un grupo de personas que participaban de las actividades por el Día del Orgullo LGTBI en las inmediaciones del parque Tiergarten, muy cerca de la Puerta de Brandeburgo.

Después de recorrer varios metros, el vehículo terminó impactando contra un árbol. De acuerdo con la investigación, una o más personas abandonaron la camioneta tras el choque y escaparon.

Los servicios de emergencia confirmaron la muerte de una persona y, horas más tarde, elevaron a 29 el número de heridos, de los cuales tres permanecen en estado crítico. Además, varias víctimas presentaban lesiones provocadas por arma blanca, un elemento que también forma parte de la investigación.

La investigación sigue abierta

Aunque el principal sospechoso murió durante el operativo policial, las autoridades continúan trabajando para determinar si actuó solo o si contó con apoyo de otras personas.

Los peritos también analizan el vehículo utilizado en el ataque y las pruebas recolectadas en la escena para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y establecer el móvil del atentado.