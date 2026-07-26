Nicolás Cabré reveló el difícil momento de salud que atraviesa y tomó una firme decisión

Cómo fue el conmovedor mensaje de Nicolás Cabré por los 13 años de Rufina

Desde que se casó con Rocío Pardo, Nicolás Cabré parece haber dado un giro notable en su relación con la exposición pública. El actor, que durante años se mostró reservado, hoy aparece mucho más abierto con la prensa y dejó atrás gran parte del hermetismo que solía tener al hablar de sus emociones.

En ese marco, durante la madrugada del sábado 18 de julio, Cabré tuvo un gesto muy especial hacia su hija Rufina, quien celebró sus 13 años. A través de sus redes sociales, compartió varias imágenes junto a la adolescente y le dedicó un extenso mensaje cargado de ternura y emoción.

"Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo", escribió el actor, dejando ver la emoción que le genera acompañar el crecimiento de su hija. Luego sumó palabras de profundo orgullo y amor: "Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te moves, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso. Todo es hermoso porque vos sos hermosa".

En su publicación, Cabré también se tomó un momento para agradecerle por lo que comparten y la animó a seguir adelante con sus sueños: "Por eso te quiero agradecer, y quiero también decirte que sigas soñando con todas tus fuerzas porque te mereces todo y mucho más".

Finalmente, cerró su dedicatoria con una declaración contundente de amor hacia Rufina: "Te amo con todo mi ser y te digo feliz cumple, corazoncito mío. ¡Te amo, te amo, y te amoooo!".