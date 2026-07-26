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Nicolás Cabré reveló el difícil momento de salud que atraviesa y tomó una firme decisión

Nicolás Cabré atraviesa un momento complicado mientras se prepara para un nuevo desafío y compartió una reflexión sobre cómo decidió enfrentarlo.

26 jul 2026, 19:16
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Nicolás Cabré
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Nicolás Cabré volvió a demostrar que el running ocupa un lugar fundamental en su vida y, esta vez, tiene un nuevo objetivo entre ceja y ceja: participar de la maratón de Berlín. Aunque el desafío l lo encuentra atravesando una lesión en la columna y con distintos dolores, el actor continúa con su preparación y dejó un mensaje de perseverancia.

A través de sus redes sociales, el actor compartió un video en el que se lo puede ver corriendo sobre una cinta y escribió con sinceridad sobre las lesiones que suelen acompañar sus preparaciones. "Cada vez que entrené para un maratón me lesioné", se sinceró el artista, que ya conoce de memoria el esfuerzo que implica llegar en condiciones a una competencia de estas características.

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Lejos de tomar el dolor como un motivo para abandonar, Cabré eligió asumirlo como parte del camino. "Entonces para variar y para no perder la costumbre, estoy entrenando para Berlín con una lesión en la columna y mil dolores, aceptando que las cosas casi nunca son como uno quiere, son como tocan", continuó.

Y completó con una frase que resume su particular vínculo con este deporte: "En mi caso parece que los maratones si no duelen no valen. Por eso se entrena igual, buscándole la vuelta. Y si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos, no vale bajar los brazos".

Cómo fue el conmovedor mensaje de Nicolás Cabré por los 13 años de Rufina

Desde que se casó con Rocío Pardo, Nicolás Cabré parece haber dado un giro notable en su relación con la exposición pública. El actor, que durante años se mostró reservado, hoy aparece mucho más abierto con la prensa y dejó atrás gran parte del hermetismo que solía tener al hablar de sus emociones.

En ese marco, durante la madrugada del sábado 18 de julio, Cabré tuvo un gesto muy especial hacia su hija Rufina, quien celebró sus 13 años. A través de sus redes sociales, compartió varias imágenes junto a la adolescente y le dedicó un extenso mensaje cargado de ternura y emoción.

"Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo", escribió el actor, dejando ver la emoción que le genera acompañar el crecimiento de su hija. Luego sumó palabras de profundo orgullo y amor: "Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te moves, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso. Todo es hermoso porque vos sos hermosa".

En su publicación, Cabré también se tomó un momento para agradecerle por lo que comparten y la animó a seguir adelante con sus sueños: "Por eso te quiero agradecer, y quiero también decirte que sigas soñando con todas tus fuerzas porque te mereces todo y mucho más".

Finalmente, cerró su dedicatoria con una declaración contundente de amor hacia Rufina: "Te amo con todo mi ser y te digo feliz cumple, corazoncito mío. ¡Te amo, te amo, y te amoooo!".

     

 

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