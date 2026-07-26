Nora Colosimo volvió a apuntar contra Mauro Icardi y lanzó un fuerte pedido por sus nietas

Qué detalles dio Nora Colosimo del robo en la casa de Wanda Nara

Durante la final del Mundial 2026, Wanda Nara sorprendió al revelar la difícil situación que atravesaron sus hijos junto a Nora Colosimo, cuando un grupo de ladrones irrumpió en su residencia de Milán.

Este viernes, la madre de la conductora se presentó en el programa La mañana de Lape (América TV) y no pudo contener la emoción al comenzar a describir lo ocurrido en aquel episodio de inseguridad.

"Estuve hasta hace un día con Wanda y las nenas. Soy la protagonista desgraciadamente y espero que el tiempo borre esto de la cabecita de mis nietos, no me importa de la mía, pero cada día que pasa me pongo peor", expresó Nora entre lágrimas, dejando ver el impacto que aún le genera el recuerdo.

Al mismo tiempo, subrayó que el barrio donde está ubicada la propiedad siempre fue considerado tranquilo. "Es la primera vez que pasa algo en la casa, el pueblo está asombrado. Dormíamos con las puertas abiertas porque es fresco el aire de campo y lindo y con las llaves del auto puestas", relató, sorprendida por lo sucedido en un entorno que hasta ahora se percibía seguro.