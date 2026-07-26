A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONTUNDENTE

Nora Colosimo volvió a apuntar contra Mauro Icardi y lanzó un fuerte pedido por sus nietas

Nora Colosimo volvió a apuntar contra Mauro Icardi y pidió que sus nietas, Francesca e Isabella, puedan regresar a Argentina tras el robo en Milán.

26 jul 2026, 18:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Nora Colosimo y Mauro Icardi
Nora Colosimo y Mauro Icardi

A una semana del robo ocurrido en la casa de campo de Wanda Nara, en las afueras de Milán, Nora Colosimo volvió a pronunciarse sobre el conflicto familiar que mantiene en vilo a sus hijas y nietas. La madre de la empresaria se encontraba al cuidado de cuatro de los cinco hijos de Wanda cuando los delincuentes ingresaron a la propiedad y se llevaron, entre otras pertenencias, documentación de los menores.

En el Día de los Abuelos, Nora aprovechó sus redes sociales para compartir una historia con imágenes de todos sus nietos y acompañarla con un pedido dirigido a Mauro Icardi. “En el Día de los abuelos ruego que Fran e Isi puedan regresar a Argentina (país de sus padres y abuelos) a su hogar, el que ellas eligen, el que ellas aman. Por más momentos como estos en familia Argentina”, escribió, dejando en claro su deseo de que las niñas puedan regresar a Buenos Aires.

Leé también

La inesperada reacción de Mauro Icardi tras la escandalosa frase de Nora Colosimo sobre la China Suárez

la inesperada reaccion de mauro icardi tras la escandalosa frase de nora colosimo sobre la china suarez

La falta de documentación se convirtió en un nuevo obstáculo para el traslado de Francesca e Isabella, en medio de la disputa legal que atraviesan sus padres. Desde su lugar, Colosimo puso el foco en el bienestar de las menores y en la posibilidad de que vuelvan a un entorno familiar que, según expresó, ellas mismas desean.

Mientras tanto, Icardi viajó a Milán acompañado por la China Suárez. En paralelo al conflicto que atraviesa su familia, el futbolista utilizó sus redes sociales para mostrar parte de su estadía en la ciudad, entre ellas imágenes vinculadas a sus compras. El contraste volvió a generar comentarios y reavivó la discusión en torno al rol del delantero en la situación que involucra a sus hijas.

Qué detalles dio Nora Colosimo del robo en la casa de Wanda Nara

Durante la final del Mundial 2026, Wanda Nara sorprendió al revelar la difícil situación que atravesaron sus hijos junto a Nora Colosimo, cuando un grupo de ladrones irrumpió en su residencia de Milán.

Este viernes, la madre de la conductora se presentó en el programa La mañana de Lape (América TV) y no pudo contener la emoción al comenzar a describir lo ocurrido en aquel episodio de inseguridad.

"Estuve hasta hace un día con Wanda y las nenas. Soy la protagonista desgraciadamente y espero que el tiempo borre esto de la cabecita de mis nietos, no me importa de la mía, pero cada día que pasa me pongo peor", expresó Nora entre lágrimas, dejando ver el impacto que aún le genera el recuerdo.

Al mismo tiempo, subrayó que el barrio donde está ubicada la propiedad siempre fue considerado tranquilo. "Es la primera vez que pasa algo en la casa, el pueblo está asombrado. Dormíamos con las puertas abiertas porque es fresco el aire de campo y lindo y con las llaves del auto puestas", relató, sorprendida por lo sucedido en un entorno que hasta ahora se percibía seguro.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nora Colosimo Mauro Icardi

Lo más visto