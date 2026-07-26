El firme mensaje de Wanda Nara tras el robo en Milán: "La policía está..."

Wanda Nara vivió un momento de suma tensión mientras se encontraba observando la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Estados Unidos y fue alertada de un robo en su casa de Milán.
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La conductora Wanda Nara compartió un posteo a días de que un grupo de delincuentes ingresó a su casa de campo en Milán.
Wanda Nara vivió un momento de suma tensión mientras se encontraba observando la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Estados Unidos y fue alertada de un robo en su casa de Milán.
La conductora compartió desde las redes que un grupo de delincuentes había ingresado a la vivienda cuando se encontraban sus hijos con Nora Colosimo y se llevaron algunos objetos de valor y documentación.
"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", anunciaba vía redes.
Lo cierto es que este domingo, Wanda Nara compartió un mensaje donde se refirió a este tema y se mostró agradecida por la contención de sus conocidos en Italia y destacó la labor de los efectivos policiales en busca de dar con los autores del hecho.
“Me emociona ver cómo tantos viejos amigos se están uniendo a nosotros. Me emociona ver cómo la policía está buscando e investigando lo que ha sucedido", indicó la mediática desde sus historias de Instagram en idioma italiano.
Y agregó en su mensaje musicalizado con una canción de Tiziano Ferro: "Me emociona sentir que, a pesar de vivir y trabajar en mi país, donde está mi casa, Italia nunca ha dejado de ser mi segunda casa”.
“Gracias al Estado, a las fuerzas del orden y a todas las personas que nos están apoyando en este momento de miedo e incertidumbre. Francesca, Isabella y Wanda”, concluyó Wanda Nara su firme mensaje incluyendo también en el mensaje a sus dos hijas.
La China Suárez y Mauro Icardi compartieron una salida gastronómica en Italia y el futbolista lanzó varias chicanas sobre el conflicto con Wanda Nara.
Esto tiene que ver luego de que se conoció que la Justicia estaría detrás del real motivo del viaje del deportista y la actriz a ese destino justo días después del robo en la casa de Milán.
En ese contexto, Mauro Icardi publicó un mensaje contundente desde tierras italianas en el momento más tenso de la disputa legal con Wanda Nara.
"¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", lanzó desafiante el ex Galatasaray desde sus historias con emojis de risa.
Y luego, en medio de una romántica salida que compartió con la China Suárez en un restaurante, volvió a la carga con otro picante mensaje: "¿Puedo cenar o necesito resolusión de la Justicia?", se preguntó desafiante.