El firme mensaje de Wanda Nara tras el robo en Milán: "La policía está..."

“Me emociona ver cómo tantos viejos amigos se están uniendo a nosotros. Me emociona ver cómo la policía está buscando e investigando lo que ha sucedido", indicó la mediática desde sus historias de Instagram en idioma italiano.

Y agregó en su mensaje musicalizado con una canción de Tiziano Ferro: "Me emociona sentir que, a pesar de vivir y trabajar en mi país, donde está mi casa, Italia nunca ha dejado de ser mi segunda casa”.

“Gracias al Estado, a las fuerzas del orden y a todas las personas que nos están apoyando en este momento de miedo e incertidumbre. Francesca, Isabella y Wanda”, concluyó Wanda Nara su firme mensaje incluyendo también en el mensaje a sus dos hijas.

La romántica de la China Suárez y Mauro Icardi en Italia y filosos mensajes

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron una salida gastronómica en Italia y el futbolista lanzó varias chicanas sobre el conflicto con Wanda Nara.

Esto tiene que ver luego de que se conoció que la Justicia estaría detrás del real motivo del viaje del deportista y la actriz a ese destino justo días después del robo en la casa de Milán.

En ese contexto, Mauro Icardi publicó un mensaje contundente desde tierras italianas en el momento más tenso de la disputa legal con Wanda Nara.

"¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", lanzó desafiante el ex Galatasaray desde sus historias con emojis de risa.

Y luego, en medio de una romántica salida que compartió con la China Suárez en un restaurante, volvió a la carga con otro picante mensaje: "¿Puedo cenar o necesito resolusión de la Justicia?", se preguntó desafiante.