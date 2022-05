Luego de ser encontrados descalzos y sin abrigo, ¿cómo siguen los tres hermanitos de Córdoba?

Cuando se acercaron hasta el lugar, encontraron a tres hermanitos, dos varones de 9 y 4 años, y a una niña de un año y medio. De inmediato, los llevaron a la Comisaría 36 para darles abrigo y comida. Una de las oficiales que los asistió, conmovida por la situación, se ofreció a brindarles un hogar transitorio.

Cómo se encuentran hoy los hermanitos encontrados deambulando en Córdoba

Liliana Gaitán, directora de Fortalecimiento Familiar de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), contó que los tres nenes fueron “resguardados” en un lugar adecuado. “Han ido los tres juntos a una residencia que depende de la Secretaría de Niñez", contó la funcionaria.

“Hoy comienza la entrevista con ellos, por parte de un equipo técnico. Buscan evaluar si se dio en una situación excepcional o pasó otras veces. Luego entrevistarán a la madre, al padre y familiares”, agregó, y explicó que buscarán junto con los niños “la mejor alternativa que los pueda contener, si es que existe dentro del marco de su familia extensa".

Hermanitos perdidos en Córdoba 3.jpg Los hermanos eran dos varones de 9 y 4 años y una niña de un año y medio.

En este marco, el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa, afirmó que se buscará "en primer lugar velar por la salud de los menores" y "establecer las causas por las cuales estos niños estaban desamparados en la calle". En este sentido, remarcó que "se evalúa todo el entorno de los niños".

La versión de la mamá y lo qué pasó con los nenes

La mamá habló sobre el caso y contó su situación. “No tengo quien me ayude y yo ya no doy más", expresó la mujer en diálogo con Telenoche. "Fue una negligencia y me hago cargo, pero estoy cansada. Necesito salir de acá", enfatizó a las condiciones de pobreza en las que vive.

Por otro lado, a pesar de varias especulaciones sobre si hubo abandono y por qué terminaron en la calle en ese estado, su madre contó con la voz entrecortada: “Tuve un inconveniente con una persona que fue a tirotearme la casa, me rompieron los vidrios”. Después de ese momento, la mujer aseguró que salió a buscar a esa persona.

“Recién salgo. Fui a verlo al Malboro porque está enfermo, ya vuelvo. Mami”, decía la nota que había dejado la madre, quien reconoció que les avisaba que volvía de inmediato. La mujer aseguró que por los ruidos y su ausencia, los niños se despertaron y al no verla, se asustaron y decidieron irse de la casa.

También habló el padre de dos de los chicos

“Soy el padre de dos de los chicos. No me han informado nada. Traté de comunicarme con el SENAF, pero nadie me dijo nada. Los chicos tienen su hogar. Yo siempre me ocupo. Hace cinco años que estoy separado de mi mujer. No saben dónde están mis hijos”, aseguró en declaraciones a El Doce CBA.

“La Policía está haciendo investigaciones. Hago cadetería, a los chicos no les falta nada. Mi hermano se enteró de los que pasaba por la televisión. No tengo relación con mi ex mujer. Están los papeles en Tribunales de Familia para tener la tenencia. Yo sabía que estaban sin luz y sin agua”, recalcó.