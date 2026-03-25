En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Jubilados
Riachuelo
Inseguridad

Luego de atropellar a una pareja de jubilados, un ladrón se tiró al Riachuelo para escapar de la policía

Tras el hecho, se montó un intenso operativo en el lugar y lograron atrapar al sospechoso cuando estaba escondido entre los pastizales.

Luego de atropellar a una pareja de jubilados

Luego de atropellar a una pareja de jubilados, un ladrón se tiró al Riachuelo para escapar de la policía. 

Dos motochorros atacaron a una pareja de jubilados en Villa Lugano, rompieron el vidrio de su auto y les robaron una bolsa en pleno mediodía. Tras el asalto, intentaron escapar, pero la rápida intervención policial derivó en una persecución que terminó con ambos detenidos, uno de ellos luego de arrojarse al Riachuelo para esconderse.

Leé también Detuvieron al segundo ladrón del feroz tiroteo contra un chofer de aplicación en La Matanza
Detuvieron al segundo ladrón del feroz tiroteo contra un chofer de aplicación en La Matanza. 

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 12 en la calle Nazarre al 5300, cuando las víctimas aguardaban el semáforo. En ese momento, los delincuentes, uno de ellos aparentemente armado, sorprendieron a la pareja, destrozaron una ventanilla del vehículo y concretaron el robo en cuestión de segundos.

Un testigo alertó al 911 y aportó la descripción de los sospechosos, lo que permitió montar un operativo cerrojo. La persecución avanzó hasta la zona de 27 de Febrero y Cámpora, donde la policía logró detener a uno de los asaltantes.

Embed

El otro delincuente, en un intento desesperado por escapar, se arrojó al Río Matanza Riachuelo, a la altura de Villa Soldati. Esto derivó en un amplio despliegue de seguridad, con la participación de Bomberos y un helicóptero de la Policía de la Ciudad que sobrevoló la zona durante horas.

El rastrillaje que se extendió por tres horas

Tras un intenso rastrillaje que se extendió por aproximadamente tres horas, el sospechoso fue finalmente localizado oculto entre los pastizales de la ribera. Los efectivos lograron reducirlo y sacarlo del agua para proceder a su detención.

los-delincuentes-fueron-detenidos-foto-policia-de-la-ciudad-WZRFH544HRA43JHRUHJ45SRXYQ
Los delincuentes fueron detenidos. (Foto: Polic&iacute;a de la Ciudad)

Los delincuentes fueron detenidos. (Foto: Policía de la Ciudad)

Ambos acusados fueron trasladados a la comisaría 7B de la Ciudad y serán indagados en las próximas horas. El caso vuelve a poner en foco la modalidad delictiva de los motochorros en la Ciudad de Buenos Aires y la violencia con la que actúan, incluso contra personas mayores.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados Riachuelo Inseguridad
Notas relacionadas
Siguió a los ladrones que robaron su casa en su auto y casi lo matan a tiros
"Sentí la puñalada": el dramático relato del kiosquero que baleó a un ladrón en la cara
Jubilados de ANSES cobran en abril con AUMENTO y bono: cómo queda el ingreso

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar