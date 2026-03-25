Luego de atropellar a una pareja de jubilados, un ladrón se tiró al Riachuelo para escapar de la policía. 

El rastrillaje que se extendió por tres horas

Tras un intenso rastrillaje que se extendió por aproximadamente tres horas, el sospechoso fue finalmente localizado oculto entre los pastizales de la ribera. Los efectivos lograron reducirlo y sacarlo del agua para proceder a su detención.

los-delincuentes-fueron-detenidos-foto-policia-de-la-ciudad-WZRFH544HRA43JHRUHJ45SRXYQ Los delincuentes fueron detenidos. (Foto: Policía de la Ciudad)

Ambos acusados fueron trasladados a la comisaría 7B de la Ciudad y serán indagados en las próximas horas. El caso vuelve a poner en foco la modalidad delictiva de los motochorros en la Ciudad de Buenos Aires y la violencia con la que actúan, incluso contra personas mayores.