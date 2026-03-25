Luego de atropellar a una pareja de jubilados, un ladrón se tiró al Riachuelo para escapar de la policía
Tras el hecho, se montó un intenso operativo en el lugar y lograron atrapar al sospechoso cuando estaba escondido entre los pastizales.
Luego de atropellar a una pareja de jubilados, un ladrón se tiró al Riachuelo para escapar de la policía.
Dos motochorros atacaron a una pareja de jubilados en Villa Lugano, rompieron el vidrio de su auto y les robaron una bolsa en pleno mediodía. Tras el asalto, intentaron escapar, pero la rápida intervención policial derivó en una persecución que terminó con ambos detenidos, uno de ellos luego de arrojarse al Riachuelo para esconderse.
El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 12 en la calle Nazarre al 5300, cuando las víctimas aguardaban el semáforo. En ese momento, los delincuentes, uno de ellos aparentemente armado, sorprendieron a la pareja, destrozaron una ventanilla del vehículo y concretaron el robo en cuestión de segundos.
Un testigo alertó al 911 y aportó la descripción de los sospechosos, lo que permitió montar un operativo cerrojo. La persecución avanzó hasta la zona de 27 de Febrero y Cámpora, donde la policía logró detener a uno de los asaltantes.
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El otro delincuente, en un intento desesperado por escapar, se arrojó al Río Matanza Riachuelo, a la altura de Villa Soldati. Esto derivó en un amplio despliegue de seguridad, con la participación de Bomberos y un helicóptero de la Policía de la Ciudad que sobrevoló la zona durante horas.
El rastrillaje que se extendió por tres horas
Tras un intenso rastrillaje que se extendió por aproximadamente tres horas, el sospechoso fue finalmente localizado oculto entre los pastizales de la ribera. Los efectivos lograron reducirlo y sacarlo del agua para proceder a su detención.
Ambos acusados fueron trasladados a la comisaría 7B de la Ciudad y serán indagados en las próximas horas. El caso vuelve a poner en foco la modalidad delictiva de los motochorros en la Ciudad de Buenos Aires y la violencia con la que actúan, incluso contra personas mayores.