Con 180 expositores, Diputados inició la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares

También se produjo un cruce entre los diputados Sebastián Pareja, de La Libertad Avanza, y Mario 'Paco' Manrique, de Unión por la Patria, a raíz del desarrollo de la audiencia y las críticas opositoras por la cantidad de expositores habilitados.

La defensa de Mayoraz

Al inicio de la reunión, Mayoraz defendió el formato adoptado y señaló que se trata de “un tema trascendente” y que la modalidad responde a las exigencias del Acuerdo de Escazú. “Un grupo de diputados presentó una impugnación. Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas. La justicia federal de Misiones dijo que el procedimiento es válido. Las medidas cautelares todas fueron rechazadas. La impugnación no la voy a leer y tampoco los fallos judiciales”, afirmó.

Mayoraz ley de glaciares Mayoraz defendió el esquema impuesto por el oficialismo para las audiencias públicas de este miércoles y jueves, donde hay 200 expositores por jornada. (Foto: Diputados).

Mayoraz agregó que “los diputados tendrán para escuchar y para leer todas las ponencias a través de todos los medios”, y defendió el sistema mixto de participación presencial, virtual, por escrito o mediante video.

El primer expositor fue Marcelo Alberto Arteaga, quien cuestionó la actividad extractiva. “Los únicos dos arroyos que quedan están contaminados; en Las Heras se fue el petróleo y no quedó nada”, señaló. Con un discurso enfático contra la reforma, agregó: “Tenemos basurales y un campamento. Cerquita están las mineras. Nadie del pueblo trabaja en las mineras. El pueblo los mira y los va a juzgar. Hoy el litro de agua cuesta más que el combustible. En mi pueblo, de 7 días cuatro tenemos agua”.

audiencia_glaciares marcelo arteaga "Los únicos dos arroyos que quedan están contaminados; en Las Heras se fue el petróleo y no quedó nada", planteó el activista Marcelo Arteaga en su exposición. (Foto: Diputados).

San Juan, a favor de la minería

En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, defendió la minería y sostuvo que “nadie mejor nosotros estamos comprometidos con la defensa del agua”. “La minería resulta indispensable para nuestra provincia, genera empleos que son locales y tiene la posibilidad de desarrollar otras actividades. Esa falsa dicotomía entre el falso uso del agua y la noble minería. Solo 0,50 del agua se consume para la minería”, afirmó.

La postura de las provincias

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso, expresó su rechazo a la reforma. “El agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia. Nosotros somos una provincia aguas abajo, eso quiere decir que nuestro presente y, sobre todo, futuro, depende de decisiones que se toman lejos de nuestro territorio”, planteó. Además, advirtió que los glaciares “son reservas estratégicas de agua dulce” y remarcó su retroceso.

Vanina Basso Glaciares La funcionaria de La Pampa, Vanina Basso, planteó que "nuestro presente y, sobre todo, futuro, depende de decisiones que se toman lejos de nuestro territorio". (Foto: Diputados).

Por su parte, la secretaria de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, reclamó a los legisladores que “voten en contra por más disciplina partidaria que tengan”. También pidió que no se otorgue quórum para tratar la iniciativa y advirtió que la reforma podría afectar la cuenca del río Colorado, que atraviesa a cinco provincias.

Entre los oradores también se destacó Marta Maffei, ex diputada de la Coalición Cívica y gremialista de la "Carpa Blanca" docente de los 90. "Esta ley no es conveniente y no respeta nada de la legislación vigente” y advirtió que viola el convenio 169 de la OIT. “Tiene fachada de federalismo y logra discrecionalidad para que las provincias hagan cualquier cosa”, agregó.

Marta Maffei Glaciares Para Marta Maffei, los cambios introducidos en la ley de Glaciares "no respeta nada de la legislación vigente". (Foto: Diputados)

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel criticó la modificación al remarcar que “el agua no es una mercancía, es un derecho humano”.

Pérez Esquivel Glaciares El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, defendió el acceso al agua como "un derecho humano". (Foto: Diputados).

Otras intervenciones

El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Napoli, sostuvo que con la norma aprobada por el Senado “no va a haber más presupuestos mínimos” y advirtió sobre posibles demandas judiciales por falta de seguridad jurídica.

El representante de Resistencia Diaguita, Rolando Flores, cuestionó la brevedad de las exposiciones. “Cuatrocientos años de saqueo en nuestros territorios de nuestros bienes comunes para que nos den cuatro minutos”, señaló, y criticó el impacto ambiental de la actividad minera en Andalgalá por la empresa Alumbrera. "Cada cuatro días se nos corta el agua o viene el agua sucia por la remoción de los escombros por el nuevo proyecto que intenta establecerse", señaló.

Leonadro Grosso Glaciares El diputado Leonardo Grosso defendió la todavía vigente ley de Glaciares. (Foto: Diputados).

El exdiputado Leonardo Grosso afirmó que la Ley de Glaciares “no es una ley antiminera” sino una norma de protección ambiental. “Uno por ciento del territorio de la cordillera y 0,4% del territorio nacional. Ahí es donde no se puede porque son recursos estratégicos de la Nación declarados por esa misma ley y porque son ecosistemas muy frágiles en una situación complicada”, explicó y continuó: “Es ahí donde no queremos que haya megaminería, donde no queremos que haya cianuro y explosivos. Nadie va a hacer caca en la cocina. Cada cosa en su lugar”, expresó.

También intervino la activista Laura Broffoni, quien advirtió que “se juegan las últimas reservas de agua” y calificó los daños, que le atribuyó generar a la reforma, como “irreversible”. “Sin glaciares no hay agua”, remarcó.

Por último, la fueguina Camina Pignocchi sostuvo que “hay algo que no podemos negociar: el agua” y consideró que el debate no es solo ambiental, sino también “político y ético”.