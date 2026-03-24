Tragedia: quiénes eran las dos promesas del ciclismo argentino que murieron en un brutal choque

El accidente ocurrió a la altura del 5200 de Avenida Armada Argentina, en barrio Parque Futura. Por causas que aún se investigan, el Fiat Siena en el que viajaban se despistó y terminó impactando contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público.

En el vehículo también iba una mujer mayor, que fue asistida por un servicio de emergencias y trasladada al Hospital de Urgencias con politraumatismos. La investigación busca determinar cómo se produjo el siniestro.