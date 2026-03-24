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Tragedia: quiénes eran las dos promesas del ciclismo argentino que murieron en un brutal choque

Las víctimas viajaban en un auto que se despistó y chocó contra un poste. Ambos estaban vinculados al ciclismo competitivo.

Tragedia en Córdoba: quiénes eran los dos ciclistas de 22 años que murieron en un brutal choque

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Las víctimas del accidente vial en Brasil eran oriundas de Campo Grande, Misiones, y residían en el país vecino desde hacía cuatro años (Servicio Auxiliar Civil de Bomberos de Casca)

Se trata de Máximo Cornejo, oriundo de Monte Cristo, y Rodrigo Silva, nacido en Catamarca pero radicado en San Juan. Los dos compartían su pasión por el ciclismo competitivo.

Cornejo vivía actualmente en Córdoba y se encontraba entrenando para participar de la tercera edición del Gran Premio Monte Cristo de Circuito Rutero, prevista para el 29 de marzo. Además, había integrado el equipo de prensa de la Municipalidad de su ciudad natal, donde colaboraba en la organización de eventos.

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Silva, por su parte, también se desempeñaba en el ámbito del ciclismo, disciplina que compartía con su compañero.

El accidente ocurrió a la altura del 5200 de Avenida Armada Argentina, en barrio Parque Futura. Por causas que aún se investigan, el Fiat Siena en el que viajaban se despistó y terminó impactando contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público.

En el vehículo también iba una mujer mayor, que fue asistida por un servicio de emergencias y trasladada al Hospital de Urgencias con politraumatismos. La investigación busca determinar cómo se produjo el siniestro.

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