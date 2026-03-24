Intensa búsqueda de una adolescente de 17 años que desapareció con su bebé

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean blanco, una remera roja y zapatillas negras.

En tanto, el pequeño Tomás Nahuel Irusta mide unos 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello corto castaño con rulos, y llevaba una remera blanca, un conjunto de buzo y pantalón gris, y zapatillas blancas con dibujos.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato con la Comisaría de Ballesteros a los teléfonos (0353) 154 272 725 o (0353) 49 396 01, o que se acerque a la dependencia policial más cercana.

El caso genera preocupación en toda la región, donde vecinos y familiares se sumaron a la búsqueda con la esperanza de encontrarlos lo antes posible.