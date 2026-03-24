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Intensa búsqueda de una adolescente de 17 años que desapareció con su bebé

Fueron vistos por última vez durante la noche del domingo. La Fiscalía activó un operativo y solicita colaboración para encontrarlos.

Intensa búsqueda en Córdoba de una adolescente de 17 años que desapareció con su bebé

Intensa búsqueda en Córdoba de una adolescente de 17 años que desapareció con su bebé

La incertidumbre crece en Córdoba por la desaparición de Judith Macarena Brítez, una adolescente de 17 años, y su hijo de apenas un año, quienes fueron vistos por última vez el domingo por la noche en la localidad de Ballesteros.

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Según informaron fuentes oficiales, ambos desaparecieron cerca de las 22, lo que motivó la activación de un operativo de búsqueda que involucra a fuerzas de seguridad y a vecinos de la zona.

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La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación de Bell Ville, encabezada por Nicolás Gambini, que emitió un pedido de colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

Cómo son Judith y Tomás

De acuerdo al parte difundido, Judith mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello negro largo y ondulado, y ojos marrones. Como rasgo distintivo, tiene una cicatriz de quemadura en la pierna izquierda, a la altura de la ingle.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean blanco, una remera roja y zapatillas negras.

En tanto, el pequeño Tomás Nahuel Irusta mide unos 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello corto castaño con rulos, y llevaba una remera blanca, un conjunto de buzo y pantalón gris, y zapatillas blancas con dibujos.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato con la Comisaría de Ballesteros a los teléfonos (0353) 154 272 725 o (0353) 49 396 01, o que se acerque a la dependencia policial más cercana.

El caso genera preocupación en toda la región, donde vecinos y familiares se sumaron a la búsqueda con la esperanza de encontrarlos lo antes posible.

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