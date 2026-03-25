El duro descargo de Emilia Mernes tras el escándalo con Tini Stoessel: "Las diferencias..."
Emilia Mernes se cansó de las especulaciones sobre su supuesta pelea con Tini Stoessel y decidió hacer un extenso descargo en sus redes sociales para aclarar lo sucedido.
25 mar 2026, 19:22
El duro descargo de Emilia Mernes tras el escándalo con Tini Stoessel: "Las diferencias..."
Emilia Mernes reapareció en redes sociales y decidió romper el silencio tras varios días de especulaciones por el escándalo que la tuvo en el centro de la escena junto a Tini Stoessel y algunas esposas de futbolistas de la Selección Argentina.
Según las versiones que comenzaron a circular, el conflicto se habría desatado casi de inmediato y tendría múltiples aristas. Por un lado, trascendió que la pareja de Duki no habría tenido las mejores actitudes con sus colegas, en particular con Tini y María Becerra, dentro del ámbito artístico.
En paralelo, también se habló de decisiones que habrían generado malestar en el ambiente, como la supuesta intención de quitarles bailarines a otras artistas o de interferir en proyectos clave. Sin embargo, uno de los puntos que más repercusión tuvo fue la versión que indica que habría existido un intento de sabotear el primer show en River de la “Nena de Argentina”, un momento bisagra en su carrera.
Pero eso no habría sido todo: uno de los rumores más fuertes menciona la existencia de chats con un futbolista de la Scaloneta, lo que sumó aún más tensión al escenario. Como si fuera poco, la polémica no quedó solo en el plano musical. A esta suerte de “guerra” en redes se habrían sumado figuras cercanas al mundo del fútbol, como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes habrían dejado de seguir a Mernes en Instagram, un gesto que muchos interpretaron como una señal clara en medio del conflicto.
Cómo fue el descargo de Emilia Mernes
"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar".
"Intenté mantener el silencio, creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio".
“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.
"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.