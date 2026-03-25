Nati Jota habló de su lucha contra una adicción y contó la decisión que tomó: "Parece imposible"

El posteo no tardó en llenarse de respuestas de usuarios que compartieron sus propias experiencias, agradecieron su sinceridad y celebraron su decisión. Una vez más, la conductora logró generar conexión desde un lugar genuino, alejado de los filtros y las apariencias.

No es la primera vez que Nati Jota abre su intimidad ante el público. Meses atrás, también había sorprendido al relatar con lujo de detalles, y su clásico humor, cómo fue someterse a una cirugía ocular para corregir problemas de visión. En aquella ocasión, además, reflexionó sobre la presión estética y las opiniones externas, dejando en claro que su vínculo con la salud también está atravesado por esas tensiones.

Nati Jota adicción

Cuál fue el filoso comentario de Nati Jota sobre Lionel Messi que desató la furia de Antonela Roccuzzo

Una vez más, Nati Jota quedó en el ojo de la tormenta por un comentario en redes sociales que no pasó inadvertido. La situación se dio luego del encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca, un episodio que ya venía generando debate entre los usuarios.

En ese contexto, la conductora apeló a su característico humor irónico y publicó en X una frase que rápidamente se viralizó: “Hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de la excursión”. Como suele suceder con sus intervenciones, el mensaje dividió aguas: mientras algunos celebraron la ocurrencia, otros lo consideraron un comentario desafortunado.

Sin embargo, lo que terminó de escalar la situación fue la reacción desde el círculo más cercano del futbolista. Antonela Roccuzzo, atenta a las repercusiones, tomó una decisión contundente en redes sociales: dejó de seguir a la periodista en Instagram poco después del tuit.

El gesto, aunque silencioso, no pasó desapercibido y fue interpretado como una clara señal de molestia. En tiempos donde cada movimiento digital se analiza al detalle, el “unfollow” de Antonela rápidamente se convirtió en noticia.

Así, lo que comenzó como una ironía terminó transformándose en una nueva controversia para Nati Jota, que volvió a generar impacto con su estilo directo, mientras Antonela Roccuzzo marcó su postura sin necesidad de decir una sola palabra.

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