Nati Jota habló de su lucha contra una adicción y contó la decisión que tomó: "Parece imposible"

Nati Jota volvió a mostrar su costado más auténtico. Esta vez no fue por un momento desopilante al aire, sino por una decisión personal que impacta directamente en su bienestar: dejar de fumar.
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Nati Jota compartió con sus seguidores el desafío que enfrenta para cambiar sus hábitos y dejó un mensaje que generó identificación. Qué dijo.
Nati Jota volvió a mostrar su costado más auténtico. Esta vez no fue por un momento desopilante al aire, sino por una decisión personal que impacta directamente en su bienestar: dejar de fumar.
La influencer eligió su cuenta de X (exTwitter) para contar el proceso que está atravesando y lo hizo con la honestidad que la caracteriza. “Creo que dejé de fumar”, escribió, generando una inmediata repercusión entre sus seguidores, que siguen de cerca cada paso de su vida.
Pero más allá del anuncio, lo que realmente resonó fue la manera en la que describió los primeros días sin cigarrillo. “Lo desesperante de la primera semana fue tener muchas ganas y pensar que ser exfumador es vivir con esas ganas sin concretarlas para siempre. No es así”, expresó, poniendo en palabras una sensación muy común en quienes intentan abandonar el hábito.
Lejos de idealizar el proceso, Nati fue a fondo con lo que sintió y buscó transmitir un mensaje alentador. “Lo digo porque es muy desalentador y parece imposible la idea de algún día no tener tantas ganas, pero sucede”, agregó, llevando tranquilidad a quienes están en la misma lucha.
El posteo no tardó en llenarse de respuestas de usuarios que compartieron sus propias experiencias, agradecieron su sinceridad y celebraron su decisión. Una vez más, la conductora logró generar conexión desde un lugar genuino, alejado de los filtros y las apariencias.
No es la primera vez que Nati Jota abre su intimidad ante el público. Meses atrás, también había sorprendido al relatar con lujo de detalles, y su clásico humor, cómo fue someterse a una cirugía ocular para corregir problemas de visión. En aquella ocasión, además, reflexionó sobre la presión estética y las opiniones externas, dejando en claro que su vínculo con la salud también está atravesado por esas tensiones.
Una vez más, Nati Jota quedó en el ojo de la tormenta por un comentario en redes sociales que no pasó inadvertido. La situación se dio luego del encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca, un episodio que ya venía generando debate entre los usuarios.
En ese contexto, la conductora apeló a su característico humor irónico y publicó en X una frase que rápidamente se viralizó: “Hoy Messi no leyó el cuaderno de comunicaciones de la excursión”. Como suele suceder con sus intervenciones, el mensaje dividió aguas: mientras algunos celebraron la ocurrencia, otros lo consideraron un comentario desafortunado.
Sin embargo, lo que terminó de escalar la situación fue la reacción desde el círculo más cercano del futbolista. Antonela Roccuzzo, atenta a las repercusiones, tomó una decisión contundente en redes sociales: dejó de seguir a la periodista en Instagram poco después del tuit.
El gesto, aunque silencioso, no pasó desapercibido y fue interpretado como una clara señal de molestia. En tiempos donde cada movimiento digital se analiza al detalle, el “unfollow” de Antonela rápidamente se convirtió en noticia.
Así, lo que comenzó como una ironía terminó transformándose en una nueva controversia para Nati Jota, que volvió a generar impacto con su estilo directo, mientras Antonela Roccuzzo marcó su postura sin necesidad de decir una sola palabra.