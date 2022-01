Marcha por Fernando Báez Sosa: ¿cómo será recordado a dos años de su asesinato?

“Hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos ustedes para seguir pidiendo justicia. Los esperamos y gracias a todos por el apoyo que siempre hemos recibido de todos ustedes. Graciela y Silvino", agregaron los papás de la víctima, quienes detallaron que la convocatoria será a las 19 horas en la ciudad balnearia.

Fotos Padres de Fernando Báez Sosa Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa.

El asesinato de Fernando Báez Sosa: un crimen que conmocionó al país

El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió la madrugada del 18 de enero pasado, cuando fue atacado a patadas y trompadas por un grupo de rugbiers a la salida del boliche "Le Brique", en pleno centro de Villa Gesell.

Horas después del hecho, fueron detenidos diez rugbiers oriundos de la ciudad bonaerense de Zárate en una casa a pocas cuadras de la escena del crimen, ocho de los cuales aún permanecen en prisión a la espera de ir a juicio oral.

“Estamos destrozados, ya nada tiene sentido y más en estos días tan difíciles sin Fernando. No pude armar el arbolito, no tengo valor para sacar de la caja donde están guardadas. Siempre lo hemos armado juntos los tres. Y hoy no estás con nosotros", contó días atrás su madre en las redes.