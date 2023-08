Así lo reveló el candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, cuando en su cuenta de Twitter subió una foto de la víctima del día de los comicios y la acompañó con el siguiente mensaje: "Pensar que Mariano, el joven asesinado en Palermo, fue fiscal por nuestras ideas nos da mucha mas fuerza para seguir adelante. Me rompe el alma, pero no me quita fuerzas. Todo el apoyo a su familia en este dificil momento".