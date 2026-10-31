La China Suárez demandará a la emprendedora de los sellos y fue tajante sobre las disculpas que pueda pedir

Además, explicó que uno de los puntos que más indignó a la artista fue que la compra no formaba parte de un intercambio comercial. "No era canje", remarcó sobre el servicio que la actriz había pagado.

Según detalló el panelista, los abogados de la China ya estarían preparando las presentaciones legales correspondientes. La postura del equipo jurídico sería firme, incluso si la emprendedora decide disculparse públicamente. "Agustín y Lautaro Rodríguez iniciarán acciones legales contra esta chica, aunque pida disculpas", aseguró Záffora.

En ese contexto, el periodista también hizo referencia a la Ley de Defensa al Consumidor y a las posibles consecuencias legales de la difusión de información privada. "La Ley de Defensa al Consumidor permite que un juez aplique daño punitivo por infringir estas normas", sostuvo.

Por último, Záffora contó que la China Suárez estaría muy enojada porque el episodio también llegó a oídos de Benjamín Vicuña. "No lo hice con mala intención. Me sentí expuesta porque pagué algo en un lugar y esta piba publica todo en redes sociales", habría expresado la actriz, según el periodista.

Cuál fue la drástica decisión que lo cambia todo para la China Suárez y Mauro Icardi

Esta semana se supo que la China Suárez y Mauro Icardi tomaron una importante decisión sobre su futuro en la Argentina luego de sus recientes viajes por Estados Unidos y México. En medio de las dudas sobre dónde continuará su carrera el futbolista, la actriz dio un paso clave relacionado con la educación de sus hijos que despertó nuevas especulaciones sobre los planes de la pareja.

La información se conoció en Intrusos (América TV), donde Natalie Weber reveló que la actriz volvió a inscribir a los chicos en el colegio al que concurrían antes de mudarse a Turquía.

“Después de la vuelta de Miami y México, la China Suárez finalmente anotó a sus hijos en el colegio que concurrían antes de irse a Turquía, por lo que nos da a entender que se quedan en el país”, explicó la panelista al aire.

Además, aportó detalles sobre cómo fue el regreso de la actriz a la institución educativa y la situación de los chicos durante los últimos meses. “Ella ya habló en el chat de madres, todo, ya está incluida nuevamente en el colegio. Estuvieron con una maestra particular todos estos meses en la casa de los sueños”, precisó.

La decisión abrió interrogantes sobre la continuidad de la pareja en el país, especialmente porque todavía no hay certezas acerca del próximo destino futbolístico de Icardi.

En ese contexto, el conductor Rodrigo Lussich planteó una posible explicación para este cambio de planes. “Eso haría pensar que no se van a ir del país porque él no consigue el club”, comentó durante el programa.

Por su parte, Natalie Weber también se refirió al presente profesional del delantero, que atraviesa un período de inactividad desde que finalizó su contrato con el Galatasaray a fines de junio. Sobre las novedades en torno a su futuro, fue contundente: “Por ahora no hay novedades”.

Así, la reinscripción escolar de los hijos de la actriz sumó una nueva señal sobre los posibles planes de la pareja, mientras el futuro futbolístico de Mauro Icardi continúa siendo una incógnita.