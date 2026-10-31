A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SORPRESA TOTAL

La desopilante reacción de Sabrina Rojas al escuchar la confesión sexual de Flor Vigna: "No queríamos..."

El sincericidio de Flor Vigna sobre su vida íntima dejó a Sabrina Rojas impactada. Mirá, la reacción de la conductora al escucharla hablar sin filtros.

31 oct 2026, 09:46
La desopilante reacción de Sabrina Rojas al escuchar la confesión sexual de Flor Vigna: “No queríamos...”

La desopilante reacción de Sabrina Rojas al escuchar la confesión sexual de Flor Vigna: “No queríamos...”

La desopilante reacción de Sabrina Rojas al escuchar la confesión sexual de Flor Vigna: “No queríamos...”

La desopilante reacción de Sabrina Rojas al escuchar la confesión sexual de Flor Vigna: “No queríamos...”

Flor Vigna sorprendió esta semana con una explosiva confesión sobre su vida sexual y Sabrina Rojas no pudo contener su reacción al escucharla. Todo comenzó cuando la cantante fue consultada por su actual situación sentimental durante la alfombra roja de los Premios Ídolo, pero su respuesta terminó yendo mucho más allá de lo esperado. Sin filtros, la artista habló de cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales y desató un divertido momento en el programa de la conductora.

Todo ocurrió este jueves, cuando en el programa de stream que conduce Sabrina Rojas en DGO repasaron el fragmento de la entrevista que la artista brindó durante el evento. Al escuchar sus declaraciones, la conductora no pudo ocultar su sorpresa y lanzó una serie de comentarios que despertaron las risas del panel.

Leé también

Sabrina Rojas reveló una jugosa anécdota que vivió cuando Flor Vigna estaba con Luciano Castro: "Mi cama de..."

Sabrina Rojas reveló una jugosa anécdota que vivió cuando Flor Vigna estaba con Luciano Castro: Mi cama de...

“De corazón, estoy sin cog... hace mucho tiempo, pero muy contenta”, había revelado Flor Vigna al ser consultada por su situación actual. Lejos de quedarse ahí, la cantante también contó que su psicóloga le había sugerido tratar de canalizar su libido en otras actividades y que, durante este período sin relaciones sexuales, se concentró intensamente en el trabajo.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de Sabrina Rojas. Para la conductora, la respuesta de la artista fue mucho más allá de lo que le habían preguntado y terminó exponiendo una intimidad que, en principio, no formaba parte de la consulta.

“O sea, le preguntaron por el amor”, observó entre risas, al remarcar la diferencia entre la pregunta de la notera y la confesión que terminó haciendo la cantante. Lejos de dejar pasar el tema, Sabrina redobló la apuesta con una frase que generó más carcajadas en el estudio: “No queríamos saber tanta intimidad”.

La conductora también ironizó sobre la manera en que Flor Vigna respondió a la consulta y cómo terminó llevando la conversación hacia su vida sexual. “Siento que respondió más de lo que la notera esperaba. Es: ‘¿El amor?’, ‘No, estoy sin tiempo, pero estoy sin cog...’”, lanzó, divertida.

Finalmente, Sabrina Rojas cerró el intercambio con una reflexión que volvió a poner el foco en las palabras de la cantante y marcó una diferencia entre los vínculos afectivos y la intimidad física. “Pero una cosa es cog...r y otra cosa es el amor”, concluyó.

Cuál fue la jugosa anécdota de Sabrina Rojas de la época en que Flor Vigna estaba con Luciano Castro

Recientemente Sabrina Rojas sorprendió al revelar una insólita situación que vivió durante el noviazgo de Luciano Castro con Flor Vigna. La conductora recordó cómo era el vínculo con la cantante cuando se convirtió en la pareja de su exmarido y contó detalles impensados de la convivencia familiar que compartían en aquella época.

Al aire del ciclo de streaming All Access, la conductora de Pasó en América (América TV) repasó cómo comenzó su relación con la artista y reconoció que, aunque al principio todo marchaba de maravillas, algunas diferencias terminaron por desgastar el vínculo. Sin embargo, ambas mantuvieron una extensa charla para limar asperezas y hoy está todo bien.

"A mí me cae bien, fue madrastra de mis hijos durante un tiempo. Al principio había una re buena relación y después pasaron algunas cositas que terminó media media. Tuvimos una charla larga y ahora todo bien", explicó.

Incluso, Sabrina Rojas recordó la primera reacción que tuvo cuando se enteró de que Luciano Castro estaba en pareja con la cantante. "Cuando Lu me dijo que estaba con Flor me dije: ‘¡Guau, qué potra, me encanta!’. Ella venía a casa y merendábamos todos juntos", contó.

Pero eso no fue todo. La conductora también reveló que compartieron una Navidad y que, durante un tiempo, incluso se quedaban a dormir todos bajo el mismo techo.

"Flor durmió en un cuarto con Luciano y yo en el otro con mis hijos. O sea, había re buena onda al principio. ¡Cómo me va a dar celos si yo de mi exmarido me separé porque no me gustaba más!", aclaró.

La situación era tan particular que Rojas recordó que, durante cuatro años, ella y Castro se turnaban para quedarse en la casa familiar con sus hijos. Mientras tanto, ambos continuaban con sus respectivas parejas.

"Y él por supuesto iba con Flor y se quedaban a dormir en mi casa de toda la vida y en mi cama. Y yo iba con mi exnovio (el Tucu López) que también me quedaba a dormir", relató entre risas.

Finalmente, recordó una divertida confusión que se generaba con la empleada doméstica ante aquella dinámica familiar tan particular. "Era una cosa muy moderna y muy espectacular", concluyó.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Sabrina Rojas Flor Vigna

Lo más visto