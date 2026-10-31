La desopilante reacción de Sabrina Rojas al escuchar la confesión sexual de Flor Vigna: “No queríamos...”

“O sea, le preguntaron por el amor”, observó entre risas, al remarcar la diferencia entre la pregunta de la notera y la confesión que terminó haciendo la cantante. Lejos de dejar pasar el tema, Sabrina redobló la apuesta con una frase que generó más carcajadas en el estudio: “No queríamos saber tanta intimidad”.

La conductora también ironizó sobre la manera en que Flor Vigna respondió a la consulta y cómo terminó llevando la conversación hacia su vida sexual. “Siento que respondió más de lo que la notera esperaba. Es: ‘¿El amor?’, ‘No, estoy sin tiempo, pero estoy sin cog...’”, lanzó, divertida.

Finalmente, Sabrina Rojas cerró el intercambio con una reflexión que volvió a poner el foco en las palabras de la cantante y marcó una diferencia entre los vínculos afectivos y la intimidad física. “Pero una cosa es cog...r y otra cosa es el amor”, concluyó.

Cuál fue la jugosa anécdota de Sabrina Rojas de la época en que Flor Vigna estaba con Luciano Castro

Recientemente Sabrina Rojas sorprendió al revelar una insólita situación que vivió durante el noviazgo de Luciano Castro con Flor Vigna. La conductora recordó cómo era el vínculo con la cantante cuando se convirtió en la pareja de su exmarido y contó detalles impensados de la convivencia familiar que compartían en aquella época.

Al aire del ciclo de streaming All Access, la conductora de Pasó en América (América TV) repasó cómo comenzó su relación con la artista y reconoció que, aunque al principio todo marchaba de maravillas, algunas diferencias terminaron por desgastar el vínculo. Sin embargo, ambas mantuvieron una extensa charla para limar asperezas y hoy está todo bien.

"A mí me cae bien, fue madrastra de mis hijos durante un tiempo. Al principio había una re buena relación y después pasaron algunas cositas que terminó media media. Tuvimos una charla larga y ahora todo bien", explicó.

Incluso, Sabrina Rojas recordó la primera reacción que tuvo cuando se enteró de que Luciano Castro estaba en pareja con la cantante. "Cuando Lu me dijo que estaba con Flor me dije: ‘¡Guau, qué potra, me encanta!’. Ella venía a casa y merendábamos todos juntos", contó.

Pero eso no fue todo. La conductora también reveló que compartieron una Navidad y que, durante un tiempo, incluso se quedaban a dormir todos bajo el mismo techo.

"Flor durmió en un cuarto con Luciano y yo en el otro con mis hijos. O sea, había re buena onda al principio. ¡Cómo me va a dar celos si yo de mi exmarido me separé porque no me gustaba más!", aclaró.

La situación era tan particular que Rojas recordó que, durante cuatro años, ella y Castro se turnaban para quedarse en la casa familiar con sus hijos. Mientras tanto, ambos continuaban con sus respectivas parejas.

"Y él por supuesto iba con Flor y se quedaban a dormir en mi casa de toda la vida y en mi cama. Y yo iba con mi exnovio (el Tucu López) que también me quedaba a dormir", relató entre risas.

Finalmente, recordó una divertida confusión que se generaba con la empleada doméstica ante aquella dinámica familiar tan particular. "Era una cosa muy moderna y muy espectacular", concluyó.