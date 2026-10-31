Javier Milei viaja con Karina y Martín Menem a Neuquén para inaugurar una iglesia evangélica

También fue invitado el gobernador Rolando Figueroa, quien mantiene una relación institucional cercana con la Casa Rosada.

Karina Milei y Martín Menem. (Foto: archivo)

Milei inaugura una iglesia evangélica con capacidad para 4.000 personas

El nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey está ubicado en J. J. Lastra 3100, frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON). El edificio fue construido sobre un terreno de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, adquirido por la congregación en 2009. La piedra fundamental se colocó en 2012 y, desde entonces, se desarrolló una obra que abarca unos 6.600 metros cuadrados, de los cuales 2.500 corresponden al auditorio principal.

El espacio fue diseñado para recibir hasta 4.000 personas sentadas, aunque durante la primera etapa estarán habilitados aproximadamente 2.500 lugares. Su estructura incluye una cubierta curva sostenida por una doble viga metálica de 55 metros de longitud y cinco metros de altura.

El auditorio tendrá una distribución en forma de hemiciclo, pensada para acercar a los asistentes al escenario. A diferencia de otros espacios religiosos, no contará con imágenes, retratos de pastores ni ornamentaciones doradas.

Según explicó Hugo Márquez, la construcción fue financiada mediante diezmos y ofrendas de los fieles, sin recurrir a préstamos bancarios ni endeudamiento.

La nueva sede reemplazará al histórico templo de la calle Roca 445, donde la congregación realizó su último culto el 4 de octubre. La inauguración se desarrollará en dos jornadas, entre este sábado y el domingo 1° de noviembre, y marcará una nueva etapa para una comunidad religiosa con una extensa trayectoria en la capital neuquina.

La agenda completa de Javier Milei en Neuquén

De acuerdo con la agenda oficial, Milei partirá hacia Neuquén a las 17.30 y aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Neuquén a las 19.10, donde lo esperará el gobernador provincial.

A las 19.20, el Presidente llegará al nuevo auditorio Jesús es Rey, donde será recibido por los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo.

El acto central comenzará a las 19.30, cuando Milei participará de la inauguración del edificio y brindará unas palabras ante los asistentes. Al finalizar su intervención, los pastores y representantes de ACIERA y COMFEBA realizarán una oración y bendición dirigida al mandatario y a las autoridades presentes.

La visita será breve. Según el cronograma previsto, el vuelo presidencial partirá de Neuquén a las 20.45, mientras que el regreso a la Ciudad de Buenos Aires está programado para las 22.25, con el arribo a la Aerostación Militar Aeroparque.