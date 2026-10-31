En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Neuquén
Agenda presidencial

Javier Milei viaja con Karina y Martín Menem a Neuquén para inaugurar una iglesia evangélica

El Presidente participará este sábado de la apertura de un auditorio religioso con capacidad para 4.000 personas, impulsado por la familia de la senadora Nadia Márquez.

Milei viaja a Neuquén para inaugurar una iglesia evangélica. (Foto: archivo)

Milei viaja a Neuquén para inaugurar una iglesia evangélica. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei visita este sábado Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, dirigida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez.

Leé también Martín Menem: "El único candidato de La Libertad Avanza a la presidencia es Javier Milei"
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vice de La Libertad Avanza (Foto: captura de video).

La ceremonia comenzará a las 19.30, en coincidencia con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y reunirá a referentes religiosos, funcionarios nacionales y dirigentes políticos de la provincia.

Aunque el motivo formal de la visita será la apertura de un edificio religioso que demandó alrededor de 15 años de construcción, el viaje también tendrá una fuerte dimensión política. La presencia del mandatario se produce mientras el oficialismo nacional busca consolidar su estructura en Neuquén y define su estrategia para las elecciones provinciales de 2027.

Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dos de los principales responsables del armado territorial libertario.

También fue invitado el gobernador Rolando Figueroa, quien mantiene una relación institucional cercana con la Casa Rosada.

Karina Milei y Martín Menem. (Foto: archivo)

Karina Milei y Martín Menem. (Foto: archivo)

Milei inaugura una iglesia evangélica con capacidad para 4.000 personas

El nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey está ubicado en J. J. Lastra 3100, frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON). El edificio fue construido sobre un terreno de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, adquirido por la congregación en 2009. La piedra fundamental se colocó en 2012 y, desde entonces, se desarrolló una obra que abarca unos 6.600 metros cuadrados, de los cuales 2.500 corresponden al auditorio principal.

El espacio fue diseñado para recibir hasta 4.000 personas sentadas, aunque durante la primera etapa estarán habilitados aproximadamente 2.500 lugares. Su estructura incluye una cubierta curva sostenida por una doble viga metálica de 55 metros de longitud y cinco metros de altura.

El auditorio tendrá una distribución en forma de hemiciclo, pensada para acercar a los asistentes al escenario. A diferencia de otros espacios religiosos, no contará con imágenes, retratos de pastores ni ornamentaciones doradas.

Según explicó Hugo Márquez, la construcción fue financiada mediante diezmos y ofrendas de los fieles, sin recurrir a préstamos bancarios ni endeudamiento.

La nueva sede reemplazará al histórico templo de la calle Roca 445, donde la congregación realizó su último culto el 4 de octubre. La inauguración se desarrollará en dos jornadas, entre este sábado y el domingo 1° de noviembre, y marcará una nueva etapa para una comunidad religiosa con una extensa trayectoria en la capital neuquina.

La agenda completa de Javier Milei en Neuquén

De acuerdo con la agenda oficial, Milei partirá hacia Neuquén a las 17.30 y aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Neuquén a las 19.10, donde lo esperará el gobernador provincial.

A las 19.20, el Presidente llegará al nuevo auditorio Jesús es Rey, donde será recibido por los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo.

El acto central comenzará a las 19.30, cuando Milei participará de la inauguración del edificio y brindará unas palabras ante los asistentes. Al finalizar su intervención, los pastores y representantes de ACIERA y COMFEBA realizarán una oración y bendición dirigida al mandatario y a las autoridades presentes.

La visita será breve. Según el cronograma previsto, el vuelo presidencial partirá de Neuquén a las 20.45, mientras que el regreso a la Ciudad de Buenos Aires está programado para las 22.25, con el arribo a la Aerostación Militar Aeroparque.

En pocas palabras

  • Milei inaugura auditorio: El Presidente participa este sábado en Neuquén de la apertura de una iglesia evangélica impulsada por la familia de la senadora Nadia Márquez.
  • Dimensión política: La visita se da en un contexto de preparación electoral para 2027 y posibles divisiones internas en La Libertad Avanza.
  • Detalles del edificio: El nuevo auditorio tiene capacidad para 4.000 personas y fue financiado mediante diezmos y ofrendas de los fieles.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Neuquén
Notas relacionadas
Según medios brasileños, Lula evalúa convocar a Milei y Trump para su asunción en Brasilia
Milei dio una clase ante estudiantes: ataques a la prensa y definiciones sobre 2027
Milei recibirá al papa León XIV "al pie del avión" y el Gobierno evalúa transmitirlo por cadena nacional

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar