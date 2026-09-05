Masacre en México: sospechan que el argentino detenido cometió el crimen por una fortuna en bitcoins

Diego Sebastián Rosen, el argentino detenido en México tras el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia. (Foto: Meta/Archivo)

Las pericias establecieron que las víctimas fueron asesinadas entre las 17.30 y las 20. La Policía recibió el alerta a las 00.40 del miércoles y los peritos permanecieron trabajando en la escena del crimen hasta las 4.25 de la madrugada.

Quiénes fueron las víctimas del crimen que conmocionó a México

Cuando los agentes ingresaron al departamento encontraron en el segundo piso el cuerpo de Jonathan Meléndez Ochoa, de 38 años, tecladista, compositor y productor vinculado a Camilo Séptimo. El músico estaba amordazado con cinta adhesiva y maniatado sobre un sofá. Presentaba un disparo en la cabeza.

En el baño del mismo dormitorio fueron encontradas su esposa, Ana Paula Barragán, quien estaba embarazada de cuatro meses, y la hija de la pareja, de apenas tres años. Ambas estaban atadas y amordazadas y presentaban heridas de arma de fuego. En la primera planta de la propiedad fue hallada Aleyda, la empleada doméstica de 21 años. Su cuerpo estaba sobre una cama, también atado y con heridas de bala.

Los investigadores encontraron además muerta a la perra de la familia, que tenía el hocico envuelto con cinta adhesiva. El único sobreviviente de la masacre fue un niño de cinco años, quien logró esconderse debajo de una cama mientras se desarrollaba el ataque. La Policía lo encontró con vida y posteriormente quedó al cuidado de sus abuelos.

El argentino detenido y la hipótesis del robo de bitcoins

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar qué información tenía Rosen sobre las supuestas criptomonedas que buscaban los atacantes.

Las autoridades establecieron que el argentino mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez Ochoa, ya que ambos eran socios en una administradora de alquileres vacacionales. Los investigadores sospechan que esa relación de confianza habría sido utilizada para acceder al domicilio.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó que una de las principales líneas investigativas apunta al robo de criptomonedas como móvil de los asesinatos.

El músico Jonathan Meléndez (Foto: Cortesía/El Universal)

Las cámaras de seguridad del edificio también permitieron reconstruir parte de los movimientos posteriores al ataque. De acuerdo con la investigación, tras abandonar el lugar, el acusado se dirigió a un restaurante de la Ciudad de México con la intención de comer tacos. Como no encontró servicio, continuó hacia la colonia Del Valle.

En paralelo, la Fiscalía deberá determinar cuándo y bajo qué condiciones tomará declaración al niño de cinco años que sobrevivió al ataque. Las autoridades indicaron que se aplicará el protocolo correspondiente para casos que involucran a menores de edad.

Hasta el momento, el chico no fue sometido a valoraciones psicológicas ni de trabajo social para brindar testimonio. Su declaración podría convertirse en una pieza relevante para determinar cómo se desarrolló el ataque y cuál habría sido el rol de cada uno de los acusados.