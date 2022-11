Mató al abusador de su hija y fue considerado culpable, pero deberá cumplir una pena menor

Cómo se produjo el asesinato

El hecho por el que se lo condenó a Vila se produjo el 20 de octubre de 2019, cuando el imputado le efectuó a la víctima varios puntazos que impactaron en distintas partes del cuerpo, las cuales le provocaron seis heridas cortopunzantes que le ocasionaron la muerte.

Las fuentes judiciales indicaron que el acusado declaró que reaccionó al enterarse del abuso que había sufrido una de las integrantes de su familia y, además, expresó no saber lo que le pasó en ese momento.

El imputado explicó que cuando se enteró de lo sucedido sintió enojo, bronca e impotencia y, tras ello, tomó un cuchillo y se dirigió a la casa del hombre, aunque no sabía lo que podía pasar.

A su vez, el imputado afirmó que no recordaba lo que pasó en el lugar y que, luego de lo sucedido, volvió a su casa y se entregó en la comisaría porque sabía que algo malo había hecho, precisaron las fuentes.

Tras la declaración de Vila, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta las 12:20, cuando se oyeron los alegatos finales de las partes, detallaron los voceros. Según las fuentes, en los próximos días las autoridades judiciales fijarán una audiencia de cesura para que las partes realicen el pedido de pena de acuerdo a la calificación adoptada por el jurado.

Tribunales_Bahia_Blanca.JPG

Qué dijo el acusado sobre el hecho

Una vez conocido el fallo del tribunal, Fernando Matías Vila dialogó con FM La Brújula y expresó lo siguiente:

“Ese día era un sábado, estaba trabajando en el Polo como siempre, 4 años estuve ahí. Llegué a las 3 de la tarde a casa, era un día normal, y estuve con las nenas y mi señora. Se hizo de noche, comimos y mi nena fue al baño, que aún estaba en el fondo porque todavía estábamos construyendo. Mi señora la acompañó y la nena insistía con que le dolía un pecho. Mi mujer le empezó a preguntar por qué, si se había golpeado o algo. Hasta que empezó a contarle”.

“Nosotros vivíamos en el departamento de atrás de esta persona, estuvimos dos años en ese lugar. Ella le cuenta que cuando estábamos ahí en varias ocasiones la había tocado, le metía la mano en la ropa interior y esas cosas. Cuando pasa eso, mi señora empieza a llorar y viene corriendo a contarme. A mí se me nubló la vista, nunca pensé que me iba a mandar algo así. Agarré la moto que tenía en ese entonces y me fui a la casa del tipo. Y pasó lo que pasó. Son como 25/30 cuadras”

“Me arrepiento de lo que hice, porque si no hubiera ido directamente a la casa no me hubiera pasado todo esto. Hace 3 años que vengo viviendo un calvario. Perdí mi trabajo, no me pudieron tomar más porque estaba todo esto en suspenso. En el Polo, con el tema de los antecedentes, no te toman más. Después estuve un tiempo vendiendo milanesas, tratando de rebuscármela. Con la pandemia tampoco pude encontrar trabajo”.