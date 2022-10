"Me arruinaron la vida": el hincha de Gimnasia que podría perder un ojo pidió Justicia

"Hace diez años que trabajo en un transporte escolar y a mí me arruinaron la vida. No voy a volver a manejar, ni ver. ¿Qué hago yo ahora?", sostuvo el hincha del lobo baleado en La Plata.

"Me arruinaron la vida": el hincha de Gimnasia baleado en el ojo pidió Justicia

En diálogo con los medios, el hincha relató lo ocurrido en el predio de Gimnasia el pasado jueves. Según explicó llegó a la cancha a las 21:10 horas, con su hermana y esposa, y tratando de ingresar al predio, le extrañó que los portones estuviesen cerrados, ya que "nunca sucedía eso".

Justo en ese momento se desató la locura: "Estaba a un metro de la valla cuando comenzaron a reprimir y, cuando me di cuenta, me comí el balazo de una. El policía estaba a un metro. Después de eso me pegaron un piedrazo en la cara y me desmayé. Mi señora tiene nueve balazos en la espalda”, relató.

Su hermana lo encontró inconsciente y lo llevó como pudo hasta el hospital. “Me arrastró hasta el auto que estaba a unas 15 cuadras y me llevó al hospital San Martín, en donde no quisieron atenderme. Después de eso me llevó al Rossi, en donde me dejaron internado”.

“La Policía ya sabía lo que iba a hacer. Estaba todo planeado. Fui a ver muchos partidos, con más gente que la que había contra Boca, y nunca había pasado algo así. Para mí hubo algo planificado”, aseguró.

El diagnóstico de Rodrigo Arballo tras la represión en el partido Gimnasia-Boca

Rodrigo Arballo, el último internado por la feroz represión policial en La Plata, actualmente está en el Hospital Rossi: tiene la retina comprometida de su ojo izquierdo tras sufrir un balazo de goma (deberá ser operado) y, además, una triple fractura de pómulo por un adoquinazo. “Tengo comprometido el ojo, no saben si voy a volver a ver. Tengo quebrada la mandíbula y el maxilofacial en dos partes”, contó.

Ante esto, Rodrigo pidió investigar lo ocurrido y aseveró que hará la denuncia correspondiente: "Lo que quiero es que se haga Justicia por todos los heridos".

El policía que disparó contra un camarógrafo dijo que no vio hacia dónde tiraba

El policía que le disparó a un camarógrafo durante la represión que terminó en tragedia en el partido Gimnasia y Boca declaró en la Fiscalía y aseguró que no vio hacia dónde tiraba, al tiempo que sostuvo que su accionar fue para "evitar más disturbios".

Nahuel Falcón, el efectivo de la Policía Bonaerense que fue filmado disparándole a un camarógrafo de TyC Sports en medio de los incidentes que terminaron en tragedia, declaró en la Fiscalía de La Plata en horas de la mañana y se excusó por lo sucedido.

Falcón, que se encuentra detenido por lesiones calificadas por tratarse de un policía, afirmó que disparó "para evitar más disturbios" en las inmediaciones del estadio y, en relación con las imágenes que captó la cámara de la víctima, remarcó que no vio "hacia dónde disparaba".