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Quién era el ingeniero argentino asesinado en España por una sospecha de infidelidad

El caso fue cerrado por la Policía Nacional de España luego de que confirmaran que el presunto agresor se había quitado la vida un día después del crimen.

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.Quién era Facundo Rico

.Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado a puñaladas en Madrid.

La muerte de Facundo Rico, un ingeniero argentino de 37 años radicado en España, conmociona a Madrid. El profesional fue hallado con 13 puñaladas en el departamento donde vivía y la principal hipótesis de la Policía apunta a un crimen motivado por los celos: el presunto agresor creía que su esposa mantenía una relación con la víctima.

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Rico residía en el barrio de Las Tablas, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, donde alquilaba un departamento. Según trascendió, tenía nacionalidad española y llevaba más de diez años viviendo en ese país.

Quién era Facundo Rico

Antes de instalarse en Madrid, Rico había vivido en la comunidad autónoma de Extremadura. De acuerdo con medios españoles, era un reconocido ingeniero especializado en energías renovables, con una sólida trayectoria profesional.

Había cursado dos maestrías y obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde desarrolló una investigación sobre la optimización de la limpieza de plantas fotovoltaicas, uno de sus principales campos de especialización.

A lo largo de su carrera trabajó en importantes proyectos de energía eólica y solar, incluso en países como Uzbekistán, lo que le permitió alcanzar un elevado nivel de vida.

Dos meses antes de su muerte había comenzado un nuevo empleo y lo había celebrado públicamente con un mensaje en redes sociales: "Con muchas ganas de empezar este nuevo capítulo y afrontar los desafíos que están por venir".

Tras el crimen, sus restos fueron trasladados al tanatorio de Fuengirola, en Málaga, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

Cómo fue el crimen

El cuerpo de Rico fue encontrado el martes de la semana pasada, luego de que vecinos alertaran a la Policía por un fuerte olor a un producto químico que salía del departamento.

Bomberos ingresaron a la vivienda por una ventana al no obtener respuesta desde el interior y encontraron al ingeniero gravemente herido en la cocina. Presentaba 13 puñaladas distribuidas entre el abdomen, la espalda y un omóplato.

Los equipos de emergencia intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero finalmente confirmaron su muerte.

Durante la inspección, los investigadores encontraron un cuchillo de unos 20 centímetros y detectaron restos de una sustancia irritante en el ambiente y en las paredes, lo que hace presumir que el agresor utilizó gas pimienta para atacar a la víctima.

La principal hipótesis de la investigación

En un primer momento se evaluó la posibilidad de un suicidio, aunque esa teoría fue descartada rápidamente por los peritos. La investigación quedó a cargo del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional, que identificó como principal sospechoso a A. J., un hombre de 65 años.

Según la reconstrucción del caso, el acusado estaba convencido de que su esposa, de 50 años, mantenía una relación con Rico. La mujer había manifestado su intención de separarse y el hombre comenzó a investigar a posibles terceros.

En ese contexto, descubrió que ambos asistían al mismo gimnasio y, convencido de una supuesta infidelidad, habría decidido asesinar al ingeniero.

Sin embargo, la investigación dio un giro pocas horas después: el sospechoso se suicidó al día siguiente del asesinato, lo que interrumpió el avance de la causa y dejó sin posibilidad de juzgar al presunto autor del homicidio.

En pocas palabras

  • Ingeniero argentino: Facundo Rico fue hallado asesinado con 13 puñaladas en Madrid.
  • Hipótesis del crimen: La Policía sospecha que el agresor actuó por celos, creyendo una infidelidad de su esposa con la víctima.
  • Giro en la causa: El principal sospechoso se suicidó un día después del asesinato, interrumpiendo la investigación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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