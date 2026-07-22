Fentanilo contaminado: por qué le otorgaron la prisión domiciliaria a uno de los principales acusados

Según el informe, Tchukran necesita permanecer en un ambiente libre de humo, humedad y ácaros, además de mantener una temperatura estable. El profesional también sostuvo que el tratamiento que recibe actualmente resulta insuficiente y recomendó evaluar la incorporación de fármacos biológicos.

En el centro Javier Martín Tchukran, frente a él está sentado Ariel García y su hermano Daniel los observa parado. (Foto: captura)

Durante los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense se detectó una obstrucción pulmonar severa. La espirometría reveló que el volumen espiratorio forzado en el primer segundo alcanzaba apenas el 33% del valor esperado para una persona de su edad y contextura física.

Quién es Javier Tchukran y cuál era su rol en HLB Pharma

Tchukran fue detenido el 20 de agosto de 2025 durante un operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional, en el que también fue arrestado Ariel Fernando García Furfaro, propietario del grupo integrado por HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y Droguería Alfarma.

El juez Kreplak lo procesó con prisión preventiva junto a otras doce personas por los delitos de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte y adulteración de medicamentos de un modo peligroso para la salud pública.

De acuerdo con la investigación, Tchukran ocupaba un lugar estratégico dentro del entramado empresarial: dirigía la manufactura de HLB Pharma, firma que comercializaba el fentanilo, y supervisaba la producción en Laboratorios Ramallo, donde se elaboraron los lotes contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

También fue arrestado Ariel Fernando García Furfaro, propietario del grupo integrado por HLB Pharma. (Foto: archivo)

Las grabaciones que complicaron al acusado

Uno de los elementos más comprometedores del expediente surgió de las cámaras de seguridad instaladas en el departamento de Tchukran, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Las imágenes registraron reuniones realizadas los días 17 y 18 de mayo de 2025, pocos días después de la denuncia penal presentada por la ANMAT, en las que participaron Ariel García y Diego García. Según la investigación, durante esos encuentros los imputados discutieron estrategias para eliminar pruebas vinculadas al caso.

En una de las grabaciones incorporadas al expediente, se escucha a Tchukran afirmar: "Además de los mails, hice borrar todo... no hay un solo gramo de información". En otro tramo del video hace referencia a la eliminación de registros de las cámaras de seguridad de la empresa.

Las filmaciones también muestran el momento en que Ariel García ordenó someter ampollas de fentanilo a un proceso de autoclave para destruir posibles evidencias biológicas. Según la acusación, Tchukran colaboró en esa maniobra trasladando cajas con ampollas y coordinando acciones con el área de microbiología.

Algunos de los detenidos vinculados a la causa del fentanilo contaminado. (Foto: X @PatoBullrich)

La causa por el fentanilo contaminado

La investigación judicial sostiene que el fentanilo elaborado en Laboratorios Ramallo fue contaminado con bacterias durante el proceso de fabricación y posteriormente distribuido a distintos centros de salud del país.

Hasta el momento, el caso está asociado a la muerte de al menos 173 pacientes, una de las investigaciones sanitarias y judiciales más graves de los últimos años en Argentina. Mientras Tchukran cumplirá la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, otros imputados continúan detenidos.

Entre ellos se encuentran Ariel García, Diego García y José Antonio Maiorano, alojados en el penal federal de Marcos Paz. En tanto, Nélida Furfaro y Carolina Ansaldi, exdirectora técnica de Laboratorios Ramallo, permanecen con prisión domiciliaria.

En el procesamiento de más de 400 páginas, el juez Ernesto Kreplak sostuvo que las grabaciones halladas en el departamento de Tchukran evidencian "la voluntad expresa de entorpecer la investigación judicial" y el presunto intento de ocultar pruebas relacionadas con la elaboración del fentanilo contaminado.