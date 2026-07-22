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Investigan la muerte de una nena de 2 años y reabren el foco sobre un terrible antecedente familiar

La mujer, de 44 años, aseguró que la niña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera, mientras que la Justicia inició una causa por “averiguación de causales de muerte”.

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Muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell: la madre ya había sido investigada por el fallecimiento de otras dos hijas. (Foto: redes)

Muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell: la madre ya había sido investigada por el fallecimiento de otras dos hijas. (Foto: redes)

La Justicia bonaerense investiga la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell, ocurrida este lunes, luego de que fuera trasladada sin signos vitales al hospital local. Si bien la madre sostuvo que la pequeña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera, la fiscalía ordenó una serie de pericias para determinar con precisión qué ocurrió.

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El caso generó una fuerte conmoción debido a que la mujer, de 44 años, había sido investigada años atrás por el fallecimiento de otras dos hijas en Mar del Plata, aunque finalmente fue absuelta por la Justicia. De acuerdo con la investigación, la mujer explicó que la niña sufrió una broncoaspiración mientras se alimentaba con una mamadera.

Sin embargo, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, abrió una causa por "averiguación de causales de muerte", ordenó la realización de la autopsia y dispuso distintas pericias médico-forenses para esclarecer el fallecimiento. Por el momento, no hay personas imputadas y la investigación permanece en una etapa preliminar.

La muerte de la pequeña reactivó el recuerdo de un expediente que tuvo amplia repercusión judicial en Mar del Plata. En 2016, otra hija de la mujer, de 11 meses, falleció en circunstancias que derivaron en una investigación penal. Tanto la madre como su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años hasta llegar a juicio.

Durante ese proceso también se analizó el fallecimiento de otra bebé de seis meses, ocurrido en 2013. Finalmente, en 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata absolvió a ambos al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar una conducta delictiva ni que las muertes hubieran sido consecuencia de malos tratos o violencia.

Investigan la muerte de una nena de 2 años. (Foto: archivo)

Investigan la muerte de una nena de 2 años. (Foto: archivo)

Qué investiga ahora la Justicia

Tras la absolución, la mujer se mudó a Villa Gesell, donde formó una nueva pareja y tuvo otros hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana. Según trascendió, en el pasado la Justicia también había dispuesto medidas de protección respecto de otros menores del grupo familiar.

Ahora, los investigadores intentan establecer si existe algún vínculo entre los antecedentes y el nuevo episodio. No obstante, remarcan que por el momento no hay elementos que permitan relacionar los casos y que cualquier conclusión dependerá de los resultados de la autopsia y de las pericias médicas ordenadas por la fiscalía.

En pocas palabras

  • Investigan muerte: Hallan sin vida a una niña de 2 años en Villa Gesell; la madre alega broncoaspiración.
  • Antecedente familiar: La mujer fue investigada en 2016 por el fallecimiento de otras dos hijas, de quienes fue absuelta.
  • Pericias en curso: La Justicia ordenó la autopsia y otras medidas para determinar las causales exactas del deceso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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