Investigan la muerte de una nena de 2 años y reabren el foco sobre un terrible antecedente familiar

Durante ese proceso también se analizó el fallecimiento de otra bebé de seis meses, ocurrido en 2013. Finalmente, en 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata absolvió a ambos al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar una conducta delictiva ni que las muertes hubieran sido consecuencia de malos tratos o violencia.

Investigan la muerte de una nena de 2 años. (Foto: archivo)

Qué investiga ahora la Justicia

Tras la absolución, la mujer se mudó a Villa Gesell, donde formó una nueva pareja y tuvo otros hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana. Según trascendió, en el pasado la Justicia también había dispuesto medidas de protección respecto de otros menores del grupo familiar.

Ahora, los investigadores intentan establecer si existe algún vínculo entre los antecedentes y el nuevo episodio. No obstante, remarcan que por el momento no hay elementos que permitan relacionar los casos y que cualquier conclusión dependerá de los resultados de la autopsia y de las pericias médicas ordenadas por la fiscalía.