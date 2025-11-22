Una jubilada de 91 años fue atada y amordazada durante un violento robo mientras dormía. 

Embed

El robo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada de este sábado. Como la reja violentada estaba del lado opuesto al dormitorio, la víctima no escuchó el ingreso de los delincuentes.

“Nada los detiene”: un historial de inseguridad en la zona

Con profunda angustia, Viviana recordó que no es la primera vez que la vivienda es atacada: “Ya habían entrado antes y pateado la puerta. Nada los detiene, lamentablemente. Mi mamá estaba sola y quedó muy vulnerable.”

Investigación en marcha: pericias y revisión de cámaras

La causa quedó en manos de la Fiscalía de San Isidro, que trabaja junto a personal de la Policía Bonaerense. Los peritos fueron convocados para levantar rastros, analizar la escena y revisar las cámaras de seguridad del barrio para identificar el ingreso y la salida de los delincuentes.