Una jubilada de 91 años fue atada y amordazada durante un violento robo mientras dormía

El hecho ocurrió en el partido bonaerense de San Isidro. Dos delincuentes ingresaron durante la madrugada tras forzar la reja del patio trasero.

Una jubilada de 91 años fue víctima de un violento asalto en su casa de Boulogne, partido de San Isidro, cuando dos delincuentes ingresaron durante la madrugada, la ataron, la amordazaron y revisaron cada rincón de la vivienda durante casi una hora.

La cuadra donde ocurrió el trágico asalto

Los ladrones entraron forzando la reja del patio trasero, accedieron al dormitorio mientras la mujer dormía y se llevaron joyas, dinero en efectivo y hasta sus zapatillas.

En diálogo con Noticias Argentinas, Viviana, hija de la víctima, contó que los delincuentes actuaron con total impunidad: “Le ataron las manos, la amordazaron y revolvieron todo. Se llevaron los pocos ahorros que tenía. Se probaron sus zapatillas y, como calza 41, también se las llevaron”, relató.

La mujer explicó que su madre logró desatarse por sus propios medios: “Se sacó una cinta negra con la que le habían tapado la cara y nos llamó. Ahora estamos esperando a los peritos para poder ordenar.”

El robo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada de este sábado. Como la reja violentada estaba del lado opuesto al dormitorio, la víctima no escuchó el ingreso de los delincuentes.

“Nada los detiene”: un historial de inseguridad en la zona

Con profunda angustia, Viviana recordó que no es la primera vez que la vivienda es atacada: “Ya habían entrado antes y pateado la puerta. Nada los detiene, lamentablemente. Mi mamá estaba sola y quedó muy vulnerable.”

Investigación en marcha: pericias y revisión de cámaras

La causa quedó en manos de la Fiscalía de San Isidro, que trabaja junto a personal de la Policía Bonaerense. Los peritos fueron convocados para levantar rastros, analizar la escena y revisar las cámaras de seguridad del barrio para identificar el ingreso y la salida de los delincuentes.

