El especial viaje "de chicos" que Maxi López compartió con sus hijos y que conquistó a sus seguidores

Con este gesto, López volvió a demostrar que, más allá de su participación en el programa y de su carrera deportiva, su prioridad sigue siendo disfrutar de la vida en familia.

¿Cómo fue el emotivo momento que vivió Maxi López en MasterChef Celebrity al hablar de sus hijos?

El último jueves MasterChef Celebrity (Telefe) ofreció una gala atravesada por la emoción. La dinámica de la noche puso a los hijos de los concursantes en el centro de la escena: ellos fueron los encargados de elegir los ingredientes con los que sus padres debían preparar sus platos. En ese marco, Maxi López no logró contener las lágrimas al referirse a su familia.

El exfutbolista, padre de Valentino, Constantino y Benedicto —de su relación con Wanda Nara— y de Elle, fruto de su vínculo con Daniela Christiansson, se quebró al pasar al frente. La conductora lo enfrentó con una pregunta que lo tocó de lleno: "¿Qué es lo más difícil, Maxi, de tener a los chicos lejos? De los dos lados, porque también te toca tener la panza lejos hoy y el bebé en camino".

Conmovido, López contestó con la voz entrecortada: "Que te la pasas extrañando. Allá, acá". Sus palabras generaron la inmediata reacción de Wanda, que no pudo evitar decir: "Me voy a poner a llorar, Maxi". Fue entonces cuando el exjugador se quebró por completo.

La empresaria se acercó y lo abrazó, regalando un momento inesperado dentro del estudio. Antes de fundirse en ese gesto, miró al jurado y reconoció: "No me acuerdo cuándo fue la última vez que abracé a Maxi".

Acto seguido, Wanda intentó calmarlo con ternura: "No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante". Sin embargo, López dejó ver su angustia: "No me puedo contener. Difícil. Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil".

El exdelantero también abrió su corazón sobre lo que siente con su hija más pequeña: "Me pasa ahora que extraño muchísimo a la piccola (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos".

La conversación continuó con otra intervención de Wanda: "¿Y qué hay que hacer para tener a todos juntos?". López, sincero, respondió: "Voy a tener que tomar una decisión, no sé. Me gustaría tenerlos a todos juntos". Y ella, con complicidad y firmeza, cerró: "Voy a convencer a la sueca (por Christiasson). Vos sabés que yo todo lo consigo".