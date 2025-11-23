Tras festejar el gol de Mauro Icardi, la China Suárez mostró su noche más romántica: "Celebrando"

De esta manera, la pareja volvió a mostrar públicamente la complicidad y el cariño que los une, en medio de los conflictos mediáticos con sus exparejas, Wanda Nara y Benjamín Vicuña.

china e icardi

china e icardi 2

china e icardi 3

¿Qué le gritaron los hinchas del Galatasaray tras ver a la China Suárez celebrar el gol de Mauro Icardi?

Después de varios días en el ojo de la tormenta mediática, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a Turquía para acompañar al Galatasaray en su encuentro frente al Gençlerbirlii.

Ese sábado, la actriz no ocultó su entusiasmo y celebró el gol decisivo de su pareja compartiendo un video en redes sociales donde se la veía desbordada de alegría.

"¡Gol!", gritó la China Suárez apenas segundos después de que el delantero convirtiera, a los 10 minutos del complemento, el tanto que significó el empate 1-1 parcial en el estadio del Galatasaray frente al Gençlerbirlii.

En medio de la euforia, la artista registró con su celular un paneo del Rams Park completamente lleno, mientras de fondo se escuchaban los cánticos ensordecedores de los hinchas.

Y cuando la voz oficial del estadio pronunció “¡Mauro!”, la multitud respondió al unísono con un potente “¡Icardi!”. Antes de que comenzara el partido, el delantero había recibido un reconocimiento especial: una camiseta conmemorativa por sus 100 encuentros disputados con el club turco y una placa en honor a su trayectoria.