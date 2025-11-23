Lowrdez Fernández habló de su distancia con Lissa Vera y dejó el dardo más fuerte: "Que vaya a terapia"

En ese mismo tono, agregó: " Si está con un problema que vaya a terapia como yo". La charla se tensó aún más cuando Santiago Sposato indagó: "Pero ¿por qué no tienen comunicación, Lourdes?". La cantante explicó: "Porque se va, porque nos grita como le gritó a la periodista. Yo no me hablo hace dos años".

Embed

¿Qué contó Lissa Vera en LAM sobre las consecuencias en su salud tras el conflicto con Lowrdez Fernández?

El último jueves jueves en LAM (América TV), Ángel de Brito tuvo una charla íntima con Lissa Vera, quien había decidido ausentarse de la entrevista grupal que Bandana tenía prevista el día anterior. En el mano a mano, la cantante se mostró sincera y habló de cómo transita este presente tanto en lo personal como en lo artístico.

"Hice lo que pude, estoy matada, pero bueno, estoy en mi casa. Básicamente mi cuerpo me dijo 'basta'. Es de público conocimiento que yo anduve por todos los programas que pude con el tema de mi compañera (Lowrdez Fernández) en su momento y eso evidentemente no fue gratis y empecé a sentirme mal: a tener la ataques de ansiedad y ataques de llanto. Cuando me di cuenta de que tenía tres cables pelados, dije: 'No, voy a ponerme las pilas solamente con el ensayo, el show, que es con lo que me prometí, y todos los demás itinerarios y actividades las di de baja", confesó con crudeza.

El periodista quiso saber si esa situación había derivado en algún problema de salud. Lissa no dudó en responder: "Un montón de cosas físicas y hormonales. Se me desfasó todo y me bajó la presión. Estuve comiendo hígado como si estuviese embarazada porque estaba totalmente anémica. Es todo del estrés. Me vio un médico y me dijeron que tenía que bajar un cambio. Todos están enterados de lo que pasó y me dijeron: 'Tratá de descansar'".

Más adelante, De Brito le comentó que algunas de sus compañeras se habían mostrado incómodas por su ausencia en la nota grupal. Sin embargo, la artista lo desestimó: "No, la verdad que no lo noté hoy cuando ensayamos".

Para cerrar, Lissa dejó en claro cuál es su foco en este momento: "Yo con lo que tengo que cumplir es con con el show, con mis compañeras en el tema del trabajo, y las notas las di de baja, pero por mí por mi propio bien y por el bien del mismo proyecto".