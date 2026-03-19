Murió repentinamente la actriz Mariana Pizarro en un micro: qué reveló la autopsia

Quién era la actriz Mariana Pizarro

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Mariana Pizarro, de 55 años, era una reconocida docente, actriz y activista cultural con amplia trayectoria. En el ámbito académico, se desempeñaba como coordinadora de la Regional Oberá del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Su carrera incluyó roles como directora, autora e investigadora, además de haber tenido un papel clave en la creación de la delegación Misiones de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en 2012.

Formada en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, Pizarro también desarrolló proyectos de teatro y educación comunitaria en México y Estados Unidos.

Luego de su deceso, sus colegas y estudiantes la destacaron en redes por su fuerte compromiso social, especialmente en áreas de educación popular, derechos humanos y la defensa de las mujeres y diversidades.

Ante su inesperada partida, la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un mensaje de profundo pesar, resaltando el impacto de su fallecimiento en la comunidad artística.