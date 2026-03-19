Murió repentinamente la actriz Mariana Pizarro en un micro: qué reveló la autopsia

Tras el repentino y sorpresivo fallecimiento de la actriz Mariana Pizarro, de 55 años, en un micro de larga distancia que arribó a la ciudad de Posadas, una autopsia preliminar descartó una muerte violenta.
La mujer, de 55 años, fue encontrada sin vida por el chofer de un micro de larga distancia al arribar a la terminal.
Mariana Pizarro fue encontrada sin vida este miércoles, cuando arribó a Misiones en un micro de larga distancia.
Tras el repentino y sorpresivo fallecimiento de la actriz Mariana Pizarro, de 55 años, en un micro de larga distancia que arribó a la ciudad de Posadas, una autopsia preliminar descartó una muerte violenta.
Según confirmaron las autoridades de la Policía de Misiones, luego de las pericias de rigor realizadas por la División Científica y el médico policial, el cuerpo fue entregado a sus familiares al no encontrarse signos de criminalidad.
El episodio ocurrió este miércoles por la mañana, cuando la unidad de la empresa Vía Bariloche, proveniente de Buenos Aires, llegó a la Terminal de Ómnibus de Posadas. Alrededor de las 9:20, el chofer del micro intentó despertar a la pasajera, que ocupaba el asiento número 20, y al notar que no reaccionaba dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.
Efectivos de la Comisaría Decimoséptima y del Comando Táctico Especial constataron en el lugar que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Mariana Pizarro, de 55 años, era una reconocida docente, actriz y activista cultural con amplia trayectoria. En el ámbito académico, se desempeñaba como coordinadora de la Regional Oberá del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).
Su carrera incluyó roles como directora, autora e investigadora, además de haber tenido un papel clave en la creación de la delegación Misiones de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en 2012.
Formada en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, Pizarro también desarrolló proyectos de teatro y educación comunitaria en México y Estados Unidos.
Luego de su deceso, sus colegas y estudiantes la destacaron en redes por su fuerte compromiso social, especialmente en áreas de educación popular, derechos humanos y la defensa de las mujeres y diversidades.
Ante su inesperada partida, la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un mensaje de profundo pesar, resaltando el impacto de su fallecimiento en la comunidad artística.