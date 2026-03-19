En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
actriz
Muerte
Perfil

Murió repentinamente la actriz Mariana Pizarro en un micro: qué reveló la autopsia

La mujer, de 55 años, fue encontrada sin vida por el chofer de un micro de larga distancia al arribar a la terminal.

Mariana Pizarro fue encontrada sin vida este miércoles

Mariana Pizarro fue encontrada sin vida este miércoles, cuando arribó a Misiones en un micro de larga distancia.
Murió repentinamente la actriz Mariana Pizarro en un micro: qué reveló la autopsia

Tras el repentino y sorpresivo fallecimiento de la actriz Mariana Pizarro, de 55 años, en un micro de larga distancia que arribó a la ciudad de Posadas, una autopsia preliminar descartó una muerte violenta.

Leé también Esmeralda, desaparecida en Córdoba: la principal sospecha de la familia de la nena de 2 años
Desesperada búsqueda de una nena de 2 años en Córdoba: la familia reveló su principal sospecha

Según confirmaron las autoridades de la Policía de Misiones, luego de las pericias de rigor realizadas por la División Científica y el médico policial, el cuerpo fue entregado a sus familiares al no encontrarse signos de criminalidad.

El episodio ocurrió este miércoles por la mañana, cuando la unidad de la empresa Vía Bariloche, proveniente de Buenos Aires, llegó a la Terminal de Ómnibus de Posadas. Alrededor de las 9:20, el chofer del micro intentó despertar a la pasajera, que ocupaba el asiento número 20, y al notar que no reaccionaba dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

Murio-Mariana-Pizarro

Efectivos de la Comisaría Decimoséptima y del Comando Táctico Especial constataron en el lugar que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Quién era la actriz Mariana Pizarro

Mariana-pizarro-portada

Mariana Pizarro, de 55 años, era una reconocida docente, actriz y activista cultural con amplia trayectoria. En el ámbito académico, se desempeñaba como coordinadora de la Regional Oberá del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Su carrera incluyó roles como directora, autora e investigadora, además de haber tenido un papel clave en la creación de la delegación Misiones de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en 2012.

Formada en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, Pizarro también desarrolló proyectos de teatro y educación comunitaria en México y Estados Unidos.

Luego de su deceso, sus colegas y estudiantes la destacaron en redes por su fuerte compromiso social, especialmente en áreas de educación popular, derechos humanos y la defensa de las mujeres y diversidades.

Ante su inesperada partida, la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un mensaje de profundo pesar, resaltando el impacto de su fallecimiento en la comunidad artística.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 11.09.21
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
actriz Muerte Colectivo Misiones
Notas relacionadas
Qué es y cómo funciona el Alerta Sofía, el sistema que busca a Esmeralda, la nena desaparecida
Apareció Esmeralda, la nena de 2 años que era intensamente buscada en Córdoba
Insólito: encontró una fortuna, la devolvió y denunció al dueño por la recompensa

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar