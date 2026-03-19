El desgarrador pedido de la mamá de Esmeralda, la nena de 2 años que desapareció en Córdoba

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“Empecé a gritar”: la reacción desesperada de la mamá de Esmeralda

“Empecé a gritar a los vecinos que me ayudaran, que me ayudaran a buscarla porque no la encontraba”, relató Tania en medio del operativo. El pedido se multiplicó entre lágrimas, súplicas y un barrio que rápidamente se puso en movimiento. Vecinos, familiares y conocidos comenzaron a rastrillar la zona, mientras la incertidumbre crecía minuto a minuto.

“No sé qué pasó con mi hija. Para mí se la han llevado”, insistió la mujer, descartando de plano que se haya tratado de un descuido o un accidente doméstico.

La sospecha que inquieta: el circo en la mira

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Con el correr de las horas, comenzó a tomar fuerza una hipótesis que generó inquietud en la comunidad. A pocas cuadras del lugar donde desapareció Esmeralda, funcionaba un circo que, según vecinos, no había sido visto antes en la zona.

El dato llamó la atención por un detalle clave: la carpa fue desarmada apenas dos horas después de la desaparición. “Los vecinos me dicen que mi hija está en ese circo”, contó la mamá, visiblemente angustiada.

Sin embargo, aclaró que la Policía ya intervino en el lugar: “Me dicen que investigaron pero que no vieron nada sospechoso”.

Aun así, la duda persiste. “A mí me gustaría ir y verlo yo también”, expresó, reflejando la impotencia de no poder participar activamente en la búsqueda.

El operativo: drones, perros y más de 100 personas

Alerta Sofía

Ante la gravedad del caso, las autoridades activaron la Alerta Sofía, el protocolo nacional de emergencia para la búsqueda de menores en riesgo. El despliegue es total. Más de 100 personas trabajan en la zona, con rastrillajes terrestres, equipos de rescate, bomberos voluntarios, unidades caninas y drones con visión nocturna.

Las tareas se extendieron durante toda la noche y continúan sin interrupciones. Además, se realizaron recorridos por sectores cercanos, incluyendo el río y áreas rurales, en busca de cualquier indicio que permita dar con la nena.

Como parte del protocolo, los investigadores recogieron prendas de Esmeralda para obtener rastros de olor y facilitar el trabajo de los perros.

El pedido de la familia: “Devuélvanla”

Mientras la búsqueda avanza, la familia de Esmeralda intenta aferrarse a cualquier esperanza. Florencia, tía de la menor, también se sumó al pedido desesperado: “Para mí alguien la agarró, la cruzó por el campo y se la llevó. A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla”.

La frase resume el clima que atraviesa el entorno más cercano de la nena: dolor, miedo e incertidumbre. “Su familia está destruida, estamos muertos”, agregó.

“Yo lo único que quiero es a mi hija”

En medio del operativo, Tania recibió una indicación clara de las autoridades: debía permanecer en su casa. “Me dijeron que me quede tranquila, que ellos están haciendo su trabajo”, contó.

“Yo soy una mujer que labura por mis hijos y busco lo mejor siempre para los dos. Que me pase esto es muy injusto”, dijo, entre lágrimas. Y cerró con una frase que sintetiza todo: “Yo lo único que quiero es a mi hija. Nada más, quiero a mi hija”.

Cómo es Esmeralda y cómo ayudar

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, difundió los datos de la menor para facilitar su búsqueda.

Esmeralda Pereyra López tiene 2 años, mide aproximadamente 60 centímetros, es de tez trigueña, cabello castaño claro y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un body gris.

Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada de forma urgente a la Línea 134 o al 911, o en la comisaría más cercana.