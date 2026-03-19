Desesperada búsqueda en Córdoba: la principal sospecha de la familia de la nena de 2 años

De acuerdo al relato de allegados, cuando intentaron ingresar al predio para buscar a la menor, no se los permitieron sin orden judicial, lo que aumentó la preocupación.

“Los vecinos me dicen que mi hija está ahí, pero yo no puedo hacer nada”, expresó la mujer en medio de la angustia.

Cómo fue la desaparición

Según reconstruyeron los investigadores, la menor estaba en la puerta de su casa mientras su madre preparaba la comida. Fue su abuelo, al llegar, quien advirtió su ausencia.

De inmediato, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda por la zona, revisando viviendas cercanas, pero sin resultados. Luego se radicó la denuncia y se activó la Alerta Sofía a nivel nacional.

El operativo de búsqueda

En la zona trabajan distintas fuerzas con rastrillajes terrestres, perros adiestrados y drones, en un operativo que se amplía con el paso de las horas.

La causa está en manos de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín.

Mientras tanto, vecinos de la ciudad expresaron su preocupación por la situación y reclamaron mayores controles en los accesos, al señalar que durante varias horas no se habrían realizado operativos en las salidas del pueblo.

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La pequeña mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y al momento de su desaparición vestía un body gris.

Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de forma urgente a la línea 134.