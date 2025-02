Nahir Galarza presentará el libro "Exilio" y la autora contó su enfoque: "No se basa en el hecho policial"

En A24 habló la autora del libro, Vanesa Doglioli y dijo: “Este libro no está basado en el hecho judicial, porque algunos sienten que es una apología del delito y no es real, porque además creen que lo escribió Nahir y no es cierto”, destacó.

“Yo no sabía qué enfoque darle, hasta ver el documental, y después le hice una entrevista a Nahir en el penal y ella me dijo que iba a escribir algunos pensamientos de antes y después, y eso aparece en el libro en letra cursiva con la firma de Nahir”, explicó la autora.

397214w558h561c.jpg.webp

Cómo será la presentación de Nahir

Sobre la exposición del libro por parte de Nahir Galarza, Doglioli aclaró: “Ella tiene media hora para la presentación que hacemos del libro y está aprobado por la Justicia, que es el tiempo estipulado”.

“La idea es contar los días de Nahir en la cárcel, porque ella no está privada de hablar ni de opinar, sino de la libertad física pero no intelectual”, contó la austria sobre la polémica que generó este libro.

Desde el próximo 14 de febrero al 2 de Marzo se llevará a cabo en Resistencia la 38° Feria del Libro "Chaco Guaraní" en las instalaciones del Centro Cultural Nordeste.

Allí será la presentación del libro "Exilio" de Vanesa Doglioli, que cuenta el caso de Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el homicidio de su novio Fernando Pastorizzo, y está prevista para el 21 de febrero a las 18.30 en el CCN e incluirá a Galarza en una charla desde el penal.