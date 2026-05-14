Desesperada búsqueda de un adolescente: la familia denunció llamados extorsivos

Sin embargo, en medio de la angustia, la familia comenzó a recibir llamados extorsivos. De acuerdo con lo publicado por Diarios Bonaerenses, una persona se comunicó con la madre del adolescente y afirmó que tenía secuestrado a Dylan. En ese primer contacto, le exigieron un millón de pesos para liberarlo.

Minutos después, el monto reclamado aumentó a un millón doscientos mil pesos. Pero cuando la mujer pidió escuchar la voz de su hijo para confirmar que realmente estaba con vida, recibió respuestas evasivas y la comunicación se cortó abruptamente.

Ante esta situación, la familia sospecha que se trata de una estafa montada para aprovecharse de la desesperación que atraviesan y decidió denunciar públicamente los llamados.

Cómo ayudar en la búsqueda de Dylan Carballeda

Mientras continúa la investigación, los familiares pidieron que cualquier persona que tenga información certera sobre el paradero del adolescente se comunique de inmediato con las autoridades o aporte datos de buena fe.

Al momento de desaparecer, Dylan vestía un pantalón de jogging gris, una campera azul, otra campera negra de abrigo, zapatillas blancas y llevaba una mochila verde.