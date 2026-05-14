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Desesperada búsqueda de un adolescente: la familia denunció llamados extorsivos

Desde el lunes que no se sabe nada de Dylan Carballeda, de 16 años, cuando dejó de comunicarse con sus familiares y amigos. Su último rastro fue en el tren Roca.

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Dylan desapareció el 11 de mayo. (Foto: Facebook/Somos HyD).

Dylan desapareció el 11 de mayo. (Foto: Facebook/Somos HyD).

La desaparición de un adolescente de 16 años mantiene en alerta a la localidad bonaerense de Ensenada. Mientras la familia busca desesperadamente pistas sobre su paradero, comenzaron a recibir llamados extorsivos en los que desconocidos aseguran tener cautivo al joven y exigen dinero para liberarlo.

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Dylan Nahuel Carballeda fue visto por última vez el lunes 11 de mayo, cuando salió de su casa y tomó un colectivo rumbo a La Plata. Desde entonces, no volvió a comunicarse con sus familiares y su celular permanece apagado.

Según pudo reconstruir la familia, el adolescente subió a un colectivo de la línea 275 en una parada ubicada frente a la Municipalidad de Ensenada. Horas más tarde, su tarjeta SUBE registró un ingreso al Tren Roca en la estación de La Plata. Ese fue el último movimiento detectado.

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Dylan Nahuel Carballeda, de 16 años, es buscado intensamente en Ensenada y localidades vecinas.

Dylan Nahuel Carballeda, de 16 años, es buscado intensamente en Ensenada y localidades vecinas.

A partir de ese momento, Dylan dejó de responder mensajes de WhatsApp y nadie volvió a verlo. La falta de noticias generó una profunda preocupación entre sus allegados, que intensificaron la búsqueda a través de redes sociales y medios locales.

Sin embargo, en medio de la angustia, la familia comenzó a recibir llamados extorsivos. De acuerdo con lo publicado por Diarios Bonaerenses, una persona se comunicó con la madre del adolescente y afirmó que tenía secuestrado a Dylan. En ese primer contacto, le exigieron un millón de pesos para liberarlo.

Minutos después, el monto reclamado aumentó a un millón doscientos mil pesos. Pero cuando la mujer pidió escuchar la voz de su hijo para confirmar que realmente estaba con vida, recibió respuestas evasivas y la comunicación se cortó abruptamente.

Ante esta situación, la familia sospecha que se trata de una estafa montada para aprovecharse de la desesperación que atraviesan y decidió denunciar públicamente los llamados.

Cómo ayudar en la búsqueda de Dylan Carballeda

Mientras continúa la investigación, los familiares pidieron que cualquier persona que tenga información certera sobre el paradero del adolescente se comunique de inmediato con las autoridades o aporte datos de buena fe.

Al momento de desaparecer, Dylan vestía un pantalón de jogging gris, una campera azul, otra campera negra de abrigo, zapatillas blancas y llevaba una mochila verde.

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