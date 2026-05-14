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DIFÍCIL PANORAMA

La devastadora noticia que complica la vuelta de Yipio a Gran Hermano

Yipio habló de su duro presente y la noticia que pone en jaque su regreso al reality de Telefe, Gran Hermano, Generación Dorada.

14 may 2026, 16:17
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La devastadora noticia que complica la vuelta de Yipio a Gran Hermano

La devastadora noticia que complica la vuelta de Yipio a Gran Hermano

La salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada sigue dando que hablar. La humorista uruguaya dejó la casa de Telefe para hacerse cargo de la salud de su mamá, Laurita, y ahora reveló que la situación es más delicada de lo que se sabía: su madre deberá ser operada de la columna y el proceso la tiene completamente movilizada.

Desde el hospital, Yipio compartió mensajes cargados de angustia en sus historias de Instagram que generaron repercusión inmediata entre sus seguidores. "El cansancio es total y la angustia ya desborda bastante", escribió, reconociendo que todavía intenta procesar todo lo que pasó en apenas una semana: pasar del aislamiento total dentro de la casa a acompañar una internación que se extendió más de lo esperado.

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La ex participante explicó que su mamá arrastra una lesión en la columna desde noviembre del año pasado y que recién ahora aceptó someterse a la cirugía. Los tiempos médicos y la incertidumbre de la espera la tienen a maltraer, aunque aclaró que Laurita "no corre peligro". Lo que sí contó es que su madre está agotada de la internación, que quiere volver a su casa y que atraviesa el proceso con mucho enojo y ansiedad.

En medio del difícil momento, Yipio no descarta volver al reality. "Era una oportunidad única, una exposición enorme y también un trabajo", expresó, dejando en claro que sigue muy vinculada emocionalmente con el programa y que todavía tiene en mente el repechaje. Las declaraciones abrieron el debate en redes: mientras muchos la bancaron, otros cuestionaron que piense en volver en plena crisis familiar.

La operación de Laurita está confirmada para este jueves. Hasta entonces, Yipio seguirá acompañándola desde el hospital, sin perder de vista lo que ocurre adentro de la casa y alentando a sus ex compañeros desde afuera.

Yipio descargo (1)

¿Qué dijo Yipio al decidir irse de Gran Hermano?

Días atrás en Gran Hermano, El Big llamó a Yipio al confesionario en plena gala para darle una noticia delicada. Con tono calmo, le informó que su pareja había contactado a la producción para comunicarle que su mamá estaba atravesando un problema de salud que ella ya conocía antes de ingresar. "No es nada grave, eso te lo firmo", aclaró la voz de la casa, aunque dejó en claro que la decisión de quedarse o irse era exclusivamente suya.

La respuesta de Yipio no tardó en llegar y fue cargada de emoción. "No tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija que es menor de edad y no tengo más familia para hacerse cargo de ella", explicó entre lágrimas, antes de confirmar que se iba: "Sí, con todo el dolor del mundo, pero sí".

Antes de cruzar la puerta, Yipio se tomó un momento para agradecer la experiencia: "Muchas gracias por todo, en serio, tremenda oportunidad", dijo visiblemente emocionada. El Big la despidió con palabras de aliento: "Tranquila. Va a estar todo bien". La salida fue uno de los momentos más emotivos de la temporada y dejó a sus compañeros en un mar de lágrimas.

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