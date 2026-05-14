La devastadora noticia que complica la vuelta de Yipio a Gran Hermano

La operación de Laurita está confirmada para este jueves. Hasta entonces, Yipio seguirá acompañándola desde el hospital, sin perder de vista lo que ocurre adentro de la casa y alentando a sus ex compañeros desde afuera.

Yipio descargo (1)

¿Qué dijo Yipio al decidir irse de Gran Hermano?

Días atrás en Gran Hermano, El Big llamó a Yipio al confesionario en plena gala para darle una noticia delicada. Con tono calmo, le informó que su pareja había contactado a la producción para comunicarle que su mamá estaba atravesando un problema de salud que ella ya conocía antes de ingresar. "No es nada grave, eso te lo firmo", aclaró la voz de la casa, aunque dejó en claro que la decisión de quedarse o irse era exclusivamente suya.

La respuesta de Yipio no tardó en llegar y fue cargada de emoción. "No tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija que es menor de edad y no tengo más familia para hacerse cargo de ella", explicó entre lágrimas, antes de confirmar que se iba: "Sí, con todo el dolor del mundo, pero sí".

Antes de cruzar la puerta, Yipio se tomó un momento para agradecer la experiencia: "Muchas gracias por todo, en serio, tremenda oportunidad", dijo visiblemente emocionada. El Big la despidió con palabras de aliento: "Tranquila. Va a estar todo bien". La salida fue uno de los momentos más emotivos de la temporada y dejó a sus compañeros en un mar de lágrimas.