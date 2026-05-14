La inflación se desaceleró en abril a 2,6% y cortó una racha de diez meses en alza

Dentro de las categorías relevadas, los precios Regulados encabezaron las subas con un avance de 4,7%, impulsados principalmente por los aumentos en transporte y electricidad. En segundo lugar se ubicó el IPC núcleo, con una variación de 2,3%, traccionado por incrementos en alquileres de vivienda y gastos conexos, además de restaurantes y comidas fuera del hogar.

trenes-y-colectivos-2jpg.webp La división con mayor alza mensual en abril de 2026 fue Transporte con 4,4%. (Foto: archivo)

Los precios Estacionales no mostraron variación en el mes. Las subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

Cuáles fueron los rubros con mayor incremento

Por divisiones, Transporte fue el rubro con mayor incremento mensual, con una suba de 4,4% asociada al aumento de combustibles. Educación se ubicó en segundo lugar, con un alza de 4,2%.

Le siguieron, Comunicación, 4,1%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 3,5%; Prendas de vestir y calzado, 3,2%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, 2,9%; Restaurantes y hoteles, 2,6%.

inflacion abril rubros (Foto: Indec)

Los rubros que se encontraron por debajo del 2,6%

En contraste, las menores variaciones del mes se registraron en Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,5%, y Recreación y cultura, con 1,0%.

Por su parte, Salud, registró una suba de 2,5%; Bienes y servicios varios, 2,4%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, 1,9%.

Qué pasó en el resto de los distritos

A nivel regional, las divisiones con mayor incidencia en la inflación mensual fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones del Noreste, Noroeste y Pampeana.

En el Gran Buenos Aires impactó principalmente Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en alquileres y tarifas eléctricas en el marco del Decreto 943/2025 y las resoluciones 197 y 198.

En tanto, en Cuyo y Patagonia la mayor incidencia correspondió a Transporte.

Inflacion.caba-septiembrejpg La inflación de abril cortó una racha de diez meses en alza. (Foto: archivo)

"Retornando a la normalidad", la reacción de Javier Milei

El presidente Javier Milei celebró la cifra de inflación de abril en la red social X, en donde apuntó que "a pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente" y aseguró que se está "retornando a la normalidad" tras diez meses de alza constante.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, compartió los datos en su cuenta de X y expresó que "la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en 5 meses".